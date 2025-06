“América me dijo que no podía contar más conmigo”: Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero, figura del América de Cai. Foto: América de Cali

Juan Fernando Quintero es la gran incógnita en América de Cali para el próximo semestre. El ‘10’, referente del equipo escarlata, habría tomado la decisión de abandonar el club tras una serie de incumplimientos. La incertidumbre crece y sus propias declaraciones dejan entrever molestia, decepción y claridad sobre su futuro.

Esta novela comenzó poco después de que América avanzara a los playoffs de la Copa Sudamericana. En ese momento, el propio Quintero ya había lanzado un mensaje que dejaba todo abierto: “Termino este semestre y ya miraré qué decisión tomo, miraré qué voy a hacer”, dijo entonces. Este viernes, la historia sumó un nuevo capítulo.

Durante el programa Planeta Fútbol, Carlos Antonio Vélez reveló fragmentos de una conversación con el mediocampista, quien actualmente se encuentra en Italia con su familia.

Desde el inicio, Quintero se mostró molesto con las especulaciones sobre su situación contractual y explicó el contexto en el que se encuentra, lejos del país. “He visto noticias y pasó una situación particular. Cuando uno no está, hay veces que la situación se pone difícil. En el fútbol hay que salir a desmentir cosas. Llevó seis o siete años en Argentina, pero salir a desmentir a cada rato cosas nunca ha sido lo mío. Y es difícil porque el hincha de América está confundido con esta situación”.

El futbolista repasó su llegada a América y los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, pese a tener una situación estable en el exterior. “Desde que llegué estuve a disposición de América. Yo tomé la decisión de venir a Colombia, más allá del tema personal, por un proyecto deportivo serio y a largo plazo. Yo estaba muy estable en Argentina con Racing. Y decidí por América, por el club, la hinchada y los jugadores que tenía. Es un análisis que hago cada seis meses porque soy muy competitivo, más allá de volver a mi país”.

También dejó claro que su vínculo ha sido directamente con el club y no con intermediarios, destacando su respeto por Tulio Gómez. “Cuando uno firma un contrato, lo firma con el club, no con terceros. Tengo buena relación con don Tulio, quien me presentó el proyecto. Lo sigo respetando y estoy muy agradecido”.

Sobre su ausencia en los últimos partidos del semestre, Quintero explicó que hubo dos razones claras: una médica y otra personal. “Los últimos partidos se tornaron muy difíciles. El último partido no lo jugué por dos situaciones. La primera: ya había jugado dos partidos, contra Tolima y Junior, infiltrado. No estaba al 100%. Tuve un estiramiento del ligamento colateral, que son dos o tres semanas de recuperación. Y segundo: sale una noticia del club con cosas personales mías, que yo en ningún momento quise exponer. Eso fue una falta respeto. Cada quien tiene sus contratos y sus cosas. Eso se respeta”.

Incluso, relató una conversación que tuvo con Jorge ‘Polilla’ Da Silva antes de uno de los partidos. “Cuando pasa el almuerzo, yo le digo al Polilla: ‘profe, pasó esta situación. El partido no genera nada, pero mire lo que pasó acá. Me están diciendo que yo sufrí una estafa. Yo no me hago la víctima, simplemente que tengo dignidad’. La información es muy personal y se soltó, eso debe ser alguien del club”.

Esa filtración lo afectó especialmente, y se mostró firme al expresar cómo maneja sus relaciones internas.“¿Quién fue? No sé, pero yo no me manejo así. Yo nunca he hablado cosas personal que me pasan con el club por códigos, respeto y valores”.

A lo largo de la entrevista, Quintero también habló de su forma de ser y cómo muchas veces eso es malinterpretado.“Para algunos puedo ser mercenario, pero yo soy un tipo muy transparente. Los que me conocen saben cómo soy y tengo dignidad. Quieran o no quieran, soy un tipo ganador. A veces me va bien, otras mal, pero me esmero por ganar. Y mi currículum lo ha dicho. Eso lo hago respetar. Por eso dicen que soy complicado, yo no soy complicado. Soy tan básico que la gente se confunde”.

Además, reivindicó el aporte que ha hecho al equipo desde lo deportivo.“Cuando uno es tan sincero, a veces a la gente le molesta. Yo nunca he vendido humo. Hoy estoy en un equipo que hace 22 años no clasificaba a una segunda ronda de copa internacional y hoy está clasificado invicto. ¿Gracias a quién? A mis compañeros y a quienes hemos tirado para delante”.

También abordó el tema económico y los rumores sobre su salario, señalando que no todo ha sido cubierto por el club.“Es fácil echarle la culpa a Juan Fernando porque Juan Fernando es el que genera todo. Y el trabajo es innegociable. Como varios periodistas han salido a decir de que América no va a asumir el salario, es que realmente no lo ha asumido todo”.

Fue entonces cuando reveló un dato contundente sobre su propio esfuerzo para llegar al club: “Yo renuncié a un dinero para llegar a América. Juan Fernando Quintero puso el 40% de su sueldo para ir a América. Hay que hablar las cosas como son. Yo prácticamente pagué para salir. Cuéntalas cómo son”.

Respecto a su futuro inmediato, fue claro: tiene mercado, pero prioriza solucionar su situación actual.“Son seis meses, ahorita llegó el mercado. Bendito sea Dios, tengo mercado. América también debe seguir. Las instituciones están por encima de cualquier nombre. Si me tengo que ir, puedo decir: clasificamos a una segunda ronda después de 22 años”.

Confirmó contactos con otros equipos, pero advirtió que no tomará decisiones hasta aclarar su situación con América.“Sí he tenido la oportunidad de hablar con Junior. Sí me han preguntado, pero por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie. Hasta que yo no solucione la situación, no voy a escuchar a nadie más. Tengo ofertas, pero el deber y el derecho es América”.

Finalmente, habló sobre una supuesta reunión pendiente con la directiva y su intención de cerrar el ciclo en buenos términos.“Para serte sincero, tenemos una reunión con el club y queremos terminar todo de la mejor manera. Yo recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación y está perfecto. Yo dije: ‘está bien’. Mi representante se encarga. Y es así. Me parece extraño que la presidenta diga que tengamos una reunión pendiente cuando ya me lo dijeron. Son cosas que pasan en el fútbol, pero que también no tengo ningún problema. Lo terminamos de la mejor forma”.

En ese mismo tono, le dedicó unas palabras a Duván Vergara y dejó ver lo que podría ser su próximo paso en el fútbol.“Se fue Duván, que le deseo lo mejor en Racing y que gane la Copa Libertadores. Y que Dios lo bendiga”.

Además, reveló lo que le apunta tras su carrera deportiva: “Mi futuro seguramente va a ser director deportivo en River Plate y lo digo así porque así lo siento y así va a pasar”.

Quintero disputó 21 partidos con América en el primer semestre, anotó tres goles y dio cinco asistencias. Fue clave en la clasificación invicta del equipo a la siguiente fase de la Copa Sudamericana y en la campaña que los llevó al primer lugar en la fase regular de la Liga BetPlay.

