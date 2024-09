América sufrió, pero logró una victoria agónica en Villavicencio: video

Duván Vergara celebra su gol con América ante Patriotas Foto: América de Cali

América logró un agónico triunfo 1-0 ante Jaguares en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio, gracias a un gol de penalti convertido por Duván Vergara (90+4) en la jornada nueve de la Liga BetPlay. Con este resultado, el equipo escarlata se consolidó entre los ocho primeros de la tabla de clasificación.

Durante la primera parte, el equipo escarlata fue mucho más que Jaguares en ataque. Los vallecaucanos buscaron el gol por las bandas y con jugadas individuales. Sin embargo, la falta de desequilibrio y precisión pesaron más en el plantel dirigido por el uruguayo Jorge Da Silva.

La jugada más clara fue un penalti sobre Rodrigo Holgado al minuto 25. El delantero de América tomó la responsabilidad de patear desde los doce pasos, pero el arquero Giovanni Banguera atajó y mantuvo su arco en cero.

En la segunda parte, las cosas no cambiaron mucho. Jaguares siguió defendiéndose ante América, que insistió bastante en ataque, pero no pudo adelantarse en el marcador hasta el minuto 90.

Durante una jugada en ataque, el defensor Óscar Vanegas tocó el balón el brazo y el árbitro sancionó pena máxima a favor de la ‘Mechita’.

Duvan Vergara, con la responsabilidad de la victoria, cambió el penalti por el gol y América celebró en Villavicencio. El equipo escarlata sumó su cuarta victoria y llegó a los 13 puntos, los cuales lo dejaron en la quinta posición de la Liga BetPlay.

El próximo partido de América de Cali será el miércoles ante Tolima en Villavicencio, mientras que Jaguares recibirá en Montería a Envigado. Este domingo los partidos serán Once Caldas vs. Millonarios (3:00 p.m.), Alianza vs. Fortaleza (5:10 p.m.) y Pasto vs. Medellín (7:20 p.m.)

