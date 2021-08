El equipo de Juan Carlos Osorio tuvo las opciones más claras, pero no pudo concretarlas.

Lo que fue una especie de empujón de Patriotas apenas duró unos cuantos minutos, y una atajada de Joel Graterol a un remate que no parecía de mayor peligro, pero que iba para dentro. Hasta ahí el club visitante propuso, pues el resto fue de América de Cali.

Después de esa frase vendría otra por el estilo de “América ganó”, pero no, no fue así, porque el arquero Carlos Mosquera tuvo una gran noche y porque, en algunas ocasiones, al club caleño le faltó puntería.

Y entonces fue un empate del que se puede decir que Juan Carlos Osorio, utilizando ocho jugadores diferentes con relación a su último partido (2-0 en contra frente a Medellín) se vio molesto. Y no porque América no atacara, sino que cuando lo hacía dejó espacios atrás. Y Patriotas, que fue lento en la transición y que no tuvo claridad, perdonó.

De hecho, en una acción rápida, Cristian Barrios se apresuró y soltó la pelota cuando Kevin Aladesanmi ya estaba adelantado. Desperdicio, pues el plano abierto de la cámara dejó ver una sola camiseta roja, nada más.

Eso puede ser una prueba de que América tuvo cantidad de fichas en el ataque, mas no volumen, porque contar con más no garantiza ser letales.

El tiempo se fue terminando, Joao Rodríguez siguió y siguió, pero siempre encontró o tres rivales, o el mismo palo. Gran partido también de Santiago Orozco, que corrió para cerrar los huecos de sus compañeros, que mantuvo el orden atrás de Patriotas.

El local tuvo el balón, sí, pero no sirvió de a mucho. Futbolistas en posiciones en las que no se les había visto, por momentos eso dio resultado, pero en general no.

Al final no hubo goles, un par de emociones y un punto para cada lado. América llegó a 10, mientras que el club de Tunja se quedó con cinco. En la próxima fecha, Osorio y sus dirigidos visitarán a Santa Fe y Patriotas será local ante Deportivo Pasto.