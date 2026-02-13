Así conmemoró América de Cali su cumpleaños número 99

Yeison Guzmán, con un doblete, fue la figura de América en la victoria sobre Inter de Bogotá (3-0). Foto: América de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

América de Cali celebró este viernes su cumpleaños número 99, una fecha que reaviva la memoria y el orgullo de una de las instituciones más ganadoras y populares del fútbol profesional colombiano. Se espera que en el partido vs. Santa Fe el Pascual Guerrero se vista de fiesta para festejar.

El club vallecaucano fue fundado de manera formal el 13 de febrero de 1927 en Cali. Antes de esa época el equipo ya existía, aunque con otros nombres. Los Diablos Rojos llegaron a tener nombres como Junior, Racing e Independiente.

Con 15 títulos de liga en su palmarés, América es uno de los equipos más laureados del fútbol profesional colombiano. Además, ha alcanzado en cuatro oportunidades la final de la Copa Libertadores, un registro que ningún otro club colombiano ha podido igualar.

“Hoy, desde cada rincón del mundo donde late un corazón americano, celebramos juntos”, anunció la institución en sus redes sociales. La expectativa es aprovechar el partido de este viernes frente a Independiente Santa Fe, por la sexta fecha de la Liga BetPlay, para festejar con su gente un nuevo aniversario.

América, club de hazañas y referentes

En una de las publicaciones conmemorativas aparecen dos futbolistas que marcaron época con la camiseta escarlata: el uruguayo Jorge da Silva y el argentino Ricardo Gareca. Entre los años ochenta y noventa fueron protagonistas de la etapa más brillante que ha vivido la institución caleña.

“Hace 99 años nació un sentimiento que nos enamoró con sus colores, sus estrellas y sus incontables noches inolvidables y que, fiel a su historia, nos enseñó a levantarnos y a superar cada adversidad”, publicó el club en otro de los mensajes dedicados a la fecha.

Por sus filas también pasaron referentes del fútbol colombiano como Freddy Rincón, Óscar Córdoba, Anthony de Ávila y Leonel Álvarez, entre otros. En el banquillo, figuras como Gabriel Ochoa Uribe dejaron una huella profunda en la historia escarlata.

Más allá de los títulos, América hizo énfasis en su origen popular. No solo creció en los barrios, sino que se masificó como un escenario donde muchos jóvenes dieron sus primeros pasos en el fútbol profesional, como Fabián Vargas, Pablo Armero, Adrián Ramos y Duván Zapata.

“Porque América es pasión, es identidad y es la herencia de un pueblo que no olvida sus raíces, que lleva con orgullo este escudo en el pecho y convierte su historia en un legado que se transmite de generación en generación”, escribió el club en su publicación de celebración.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador