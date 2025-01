Así fue la operación Juan Fernando Quintero, el nuevo ‘diablo rojo’

Juan Fernando Quintero, jugador de la selección de Colombia. Foto: AFP - DANTE FERNANDEZ

Se cumplió el deseo de Año Nuevo para los hinchas de América: Juan Fernando Quintero vestirá la camiseta del cuadro de Cali desde el primer semestre de 2025. Así se confirmó este miércoles, tras varios días de novela. En realidad, era el anhelo de los aficionados del escarlata y del mediocampista antioqueño, quien reveló desde hace días su deseo de volver urgente a Colombia. La negociación no fue fácil, pero iba a lograrse de cualquier forma porque la determinación del volante era total: no iba a jugar esta temporada en otro lugar que no...