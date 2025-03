“Cuando dije que soy hincha de Junior, algunos me quería matar”: Duván Vergara

Duván Vergara (centro), capitán del América de Cali. Foto: América de Cali, vía X

El América de Cali aseguró el jueves uno de los cupos colombianos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 al imponerse por penales 4-3 sobre el Junior. El guardameta escarlata Jorge Soto se erigió como el héroe de los visitantes en el estadio Metropolitano, al detener dos disparos en la definición y convertir uno de los penales.

En los 90 minutos, el partido se cerró 2-2. Jan Lucumí y Duván Vergara adelantaron al América en el marcador, pero el paraguayo Guillermo Paiva le devolvió la vida al Junior con un doblete.

Ahora el equipo de Juan Fernando Quintero avanza a la fase de grupos, donde ya esperan seis clubes de Argentina y Brasil, junto a los cuatro equipos eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores, prevista entre el 4 y 13 de marzo.

La fase de grupos estará compuesta por ocho zonas de cuatro equipos cada una, donde solo el primero de cada grupo avanzará directamente a los octavos de final.

“Dije que era hincha de Junior y me querían matar”: Vergara

Una vez se acabó el partido, Duván Vergara, capitán de América de Cali, habló sobre su fanatismo por Junior. Hace un buen tiempo, el extremo manifestó su amor por el club barranquillero, por lo que fue criticado por los hinchas escarlatas.

👀 “Cada vez que le hago gol a Junior, no lo celebro y pido disculpas. Soy hincha de Junior”



“Siempre tengo mucho respeto. Saben que soy hincha de Junior. Ahora está la otra cara de la moneda. La vez pasada no me fue bien, dije que era hincha de Junior y me querían matar. Ahorita vuelvo y lo digo, soy hincha de Junior y ¿ahora qué? Hay que disfrutar, siempre que le hago gol no lo celebro. Ahorita me debo a América, estoy feliz en América y hay que disfrutar”, dijo el jugador.

Además, habló respecto a lo logrado por América en el torneo continental: “Agradecido con Dios, contento por el triunfo. Un partido duro, en un plaza dura, pero logramos sacarlo adelante. Para mí, un 10 de 10 el primer tiempo, Junior creo que no llegó. Después entramos dormidos, hubo desconcentraciones de nosotros, esas cosas no pueden pasar”.

