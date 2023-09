“Mi hijo me salvó de cometer una tragedia”: Edwin Cardona

Edwin Cardona, jugador de América de Cali, junto a su hijo. Foto: Instagram Edwin Cardona

El mediocampista de América de Cali, Edwin Cardona, tuvo una charla con DirecTv Sports en la que se sinceró sobre sus proyectos con su nuevo equipo, el sueño de volver a la selección de Colombia y sus difíciles momentos que vivió en Racing de Argentina.

Cardona no tuvo un buen paso por ‘La Academía’, donde se habló más de sus problemas fuera de las canchas que de su desempeño deportivo.

“Yo llegaba a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría depresión. Tenía que estar 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, que durmiera conmigo. Llegué a una época en la que me di cuenta de que solo tenía alrededor a mi familia, a mi hijo, que tenía ocho años, porque mi esposa no podía viajar por un problema de salud”, aseguró el mediocampista.

“Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal”, agregó.

Pese a la situación, el mediocampista manifestó su gratitud con sus colegas en Racing. “Estoy agradecido con la gente de Racing, con el staff. Tengo amigos, pero no quiero hablar más allá. Fue algo que me dejó una experiencia linda, pero lo asimilo como un aprendizaje. Sé que di de mí lo mejor para demostrar, pero no se dio la oportunidad”, comentó.

En cuanto a la selección de Colombia y América dijo que su sueño es volver a vestir la camiseta tricolor y conseguir un título con los escarlatas. “Claro, eso es el objetivo ahorita mío, primero poner al equipo donde merece estar y luego el llamado se dará, sé que Dios me dará la oportunidad de estar de nuevo en la selección”.

“Con todo respeto me atrevo a decir que, Lucas González y Alejandro Restrepo, van a ser unos de los mejores entrenadores del fútbol colombiano”, agregó.

