EN VIVO | América vs. Bucaramanga por el último cupo a la Copa Sudamericana

Quien gane esta noche en el estadio Pascual Guerrero de Cali acompañará a Millonarios, el cual eliminó a Atlético Nacional, en la fase de grupos del torneo.

Daniel Montoya Ardila
05 de marzo de 2026 - 11:49 p. m.
América vs. Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero por la Liga BetPlay 2025-ll.
Foto: Atlético Bucaramanga
América de Cali se juega su prestigio internacional contra Atlético Bucaramanga. El conjunto leopardo, al menos en el plano internacional, viene de una gran participación en la Copa Libertadores 2025. Aunque no logró avanzar de la fase de grupos, obtuvo triunfos históricos fuera de casa.

Los diablos rojos también tuvieron participación continental en 2025. Fue en la Copa Sudamericana cayendo en la ronda de playoffs con Fluminense, quien recayó en esta competencia luego de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores. En las filas escarlatas destacaba Juan Fernando Quintero.

Ahora, con un panorama ligero favorable para ambos, pues ocupan los primeros puestos de la Liga Betplay 2026-I, enfrentan el reto de “La Otra Mitad de la Gloria” con la consigna clara: avanzar a fase de grupos. Eso sí, la presión está del lado de América , pues oficia de local y su historia lo exige.

Siga el minuto a minuto de América vs. Bucaramanga

Actualización claveHace 5 horas

Los XI de América

Hace 5 horas

Los XI de Bucaramanga

Actualización claveHace 5 horas

La Mecha reportó más de 25.000 asistentes hoy al estadio Pascual Guerrero

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

