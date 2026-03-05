EN VIVO | América vs. Bucaramanga por el último cupo a la Copa Sudamericana

América vs. Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero por la Liga BetPlay 2025-ll. Foto: Atlético Bucaramanga

América de Cali se juega su prestigio internacional contra Atlético Bucaramanga. El conjunto leopardo, al menos en el plano internacional, viene de una gran participación en la Copa Libertadores 2025. Aunque no logró avanzar de la fase de grupos, obtuvo triunfos históricos fuera de casa.

Los diablos rojos también tuvieron participación continental en 2025. Fue en la Copa Sudamericana cayendo en la ronda de playoffs con Fluminense, quien recayó en esta competencia luego de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores. En las filas escarlatas destacaba Juan Fernando Quintero.

Ahora, con un panorama ligero favorable para ambos, pues ocupan los primeros puestos de la Liga Betplay 2026-I, enfrentan el reto de “La Otra Mitad de la Gloria” con la consigna clara: avanzar a fase de grupos. Eso sí, la presión está del lado de América , pues oficia de local y su historia lo exige.

