EN VIVO: minuto a minuto de Medellín vs. América en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2025 concluye esta noche, en el Atanasio Girardot, con el duelo entre Independiente Medellín y América de Cali. La pelota rodará a partir de las 8:00 p.m..

Ambos oncenos, sobre todo el dueño de casa. están obligados a ganar para no perderle pisada a Junior, líder del Grupo A con ocho unidades. Los escarlatas son terceros con cuatro puntos, mientras que los poderosos, son últimos con apenas una unidad.

Minuto a minuto de Medellín vs. América en los cuadrangulares de la Liga BetPlay:

Junior lidera la tabla de posiciones con ocho puntos. Nacional es segundo con cinco. Lo que pase esta noche en el Atanasio Girardot tendrá incidencias en las próximas jornadas.

El cielo estará nublado esta noche en la capital antioqueña. La temperatura rondará los 15° C, la probabilidad de precipitaciones es del 23% y la humedad registra 89%.

Alejandro Restrepo dispuso un 3-4-1-2 para medirse con el América. Jarlan Barrera estará de enganche, con Francisco Fydriszewski y Brayan León Muñiz más adelante.

El árbitro nortesantandereano José Ortiz estará a cargo del partido entre Medellín y América en el Atanasio Girardot. En el VAR estará la magdalenense María Daza.

David González dispuso de un 4-3-3 para encarar el duelo ante Medellín en el Atanasio Girardot. En el ataque contará con talentos formados en su cantera, como lo son Yojan Garcés y Tilman Palacios, de buena actuación en el partido del jueves pasado.

