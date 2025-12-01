Logo El Espectador
EN VIVO: minuto a minuto de Medellín vs. América en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

La situación es la misma para poderosos y escarlatas. No hay margen de error para ninguno de los dos esta noche.

Daniel Bello
02 de diciembre de 2025 - 12:39 a. m.

Actualizaciones clave

América viene de vencer 2-1 a Independiente Medellín la semana pasada en Cali.
Foto: América de Cali
La cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2025 concluye esta noche, en el Atanasio Girardot, con el duelo entre Independiente Medellín y América de Cali. La pelota rodará a partir de las 8:00 p.m..

Ambos oncenos, sobre todo el dueño de casa. están obligados a ganar para no perderle pisada a Junior, líder del Grupo A con ocho unidades. Los escarlatas son terceros con cuatro puntos, mientras que los poderosos, son últimos con apenas una unidad.

Minuto a minuto de Medellín vs. América en los cuadrangulares de la Liga BetPlay:

Hace 5 horas

Así va la tabla del Grupo A

Junior lidera la tabla de posiciones con ocho puntos. Nacional es segundo con cinco. Lo que pase esta noche en el Atanasio Girardot tendrá incidencias en las próximas jornadas.

Hace 5 horas

El clima en Medellín

El cielo estará nublado esta noche en la capital antioqueña. La temperatura rondará los 15° C, la probabilidad de precipitaciones es del 23% y la humedad registra 89%.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Medellín

Alejandro Restrepo dispuso un 3-4-1-2 para medirse con el América. Jarlan Barrera estará de enganche, con Francisco Fydriszewski y Brayan León Muñiz más adelante.

Hace 6 horas

El encargado de impartir justicia

El árbitro nortesantandereano José Ortiz estará a cargo del partido entre Medellín y América en el Atanasio Girardot. En el VAR estará la magdalenense María Daza.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de América

David González dispuso de un 4-3-3 para encarar el duelo ante Medellín en el Atanasio Girardot. En el ataque contará con talentos formados en su cantera, como lo son Yojan Garcés y Tilman Palacios, de buena actuación en el partido del jueves pasado.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

