EN VIVO: América derrota 1-0 a Medellín en la Liga BetPlay: vea el golazo de Guzmán

El DIM recibe en Medellín al cuadro escarlata por la fecha 14 de la Liga BetPlay. Foto: DIM, vía X

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Independiente Medellín recibe a América de Cali en un duelo clave de la Liga BetPlay, con la necesidad urgente de sumar para aferrarse al sueño de entrar en el tren de los ocho y frente a un rival que, aunque irregular, sigue bien posicionado en la tabla.

El DIM arranca la fecha a siete puntos del octavo lugar, una distancia que lo obliga a sumar si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación. Sin embargo, hay un argumento que sostiene la ilusión del equipo: su reciente rendimiento en casa.

Del otro lado, América de Cali tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto vallecaucano ha tenido un mes de marzo irregular, con apenas una victoria en sus últimos cuatro partidos de liga. Y es que, aunque América inicia la jornada en la sexta posición, su lugar está lejos de ser cómodo. Hasta seis equipos lo siguen de cerca, todos a tres puntos o menos.

Siga el minuto a minuto de América vs. Medellín en Liga BetPlay

45’ ⏱️ DIM 🔵🔴 0-1 AME ⚪️🔴: Termina el primer tiempo con el triunfo parcial para la Mechita. Con el golazo Guzmán, América llegó a 24 puntos y se ubica en la cuarta casilla.

35’ ⏱️ DIM 🔵🔴 0-1 AME ⚪️🔴: Medellín controla el balón, pero en la mitad del campo y sin trascendencia. América parece en calma, maneja los tiempos y controla las propuestas del DIM.

25’ ⏱️ DIM 🔵🔴 0-1 AME ⚪️🔴: Llegó el primero del partido. América, que venía mejor, consiguió el primero a través de los pies de Yeison Guzmán. El volante ofensivo comandó el ataque, realizó una pared con Lucumí, y desde fuera del área sacó un remate potente que fulminó a Salvador Ichazo.

15’ ⏱️ DIM 🔵🔴 0-0 AME ⚪️🔴: El equipo visitante es levemente mejor en los primeros 15 minutos y ha tenido buenas aproximaciones.

10’ ⏱️ DIM 🔵🔴 0-0 AME ⚪️🔴: Los primeros minutos en Medellín han sido de poco fútbol y muchas impresiones. Además, se evidencia poca asistencia en el Atanasio.

01’ ⏱️ DIM 🔵🔴 0-0 AME ⚪️🔴: Ya comenzó el duelo en el Atanasio Girardot.

Medellín, obligado a reaccionar en casa

El equipo antioqueño llega golpeado tras la caída 2-1 ante Santa Fe en la jornada anterior, un resultado que frenó el impulso que había tomado con dos victorias consecutivas. Ese tropiezo volvió a encender las alarmas en un torneo donde el margen de recuperación es cada vez más corto.

El DIM arranca la fecha a siete puntos del octavo lugar, una distancia que lo obliga a sumar si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación. Sin embargo, hay un argumento que sostiene la ilusión del equipo: su reciente rendimiento en casa.

Medellín ha ganado sus dos últimos partidos como local, igualando la cantidad de victorias que había conseguido en sus siete presentaciones anteriores en esa condición. Ese repunte en el Atanasio aparece como el principal respaldo para encarar un partido que puede marcar el rumbo inmediato del equipo.

América, entre la irregularidad y la pelea por sostenerse arriba

Del otro lado, América de Cali tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto vallecaucano ha tenido un mes de marzo irregular, con apenas una victoria en sus últimos cuatro partidos de liga (G1, E2, P1).

Esa única alegría llegó fuera de casa, cuando superó por 0-1 a Águilas Doradas, un resultado que demostró su capacidad para competir como visitante. No obstante, en su presentación más reciente igualó sin goles ante Llaneros, en un compromiso que dejó sensaciones divididas.

Al menos, el equipo logró un dato positivo: sumó dos porterías imbatidas consecutivas por primera vez en el año, un aspecto que puede ser clave en su objetivo de mantenerse en zona de clasificación.

En los antecedentes, Independiente Medellín tiene ventaja con 20 victorias frente a 12 de América (además de seis empates). Sin embargo, la historia reciente cuenta otra cosa. El DIM solo ha podido ganar uno de sus últimos ocho enfrentamientos ante el conjunto escarlata.

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