¡Escándalo en la Liga! Jugadoras de Llaneros dejaron el partido tras gol del América

¡Escándalo en la Liga Femenina BetPlay! Durante el final de la jornada sabatina, las jugadoras de Llaneros abandonaron el campo de juego del Pascual Guerrero después de una anotación polémica del América de Cali. En un acto de protesta, las visitantes expresaron su descontento con una situación que consideraron injusta, lo que llevó a que el duelo fuera interrumpido.

La situación controvertida ocurrió en el minuto 60 de juego. Wendy Bonilla aprovechó la ventaja de frente al arco, avanzó sin restricciones y lanzó un remate de pierna derecha que, aparentemente, la portera Sandra Sepúlveda sacó por encima de la línea de gol y envió al tiro de esquina. A pesar de esto, Manuela Vásquez dio el gol para el equipo escarlata.

Las jugadoras de Llaneros corrieron hacia el juez central para denunciar lo sucedido. Es importante tener en cuenta que la Liga Femenina no dispone de VAR, lo que significa que la decisión del gol ya no podía ser anulada, a menos que la línea lo indicara, lo que finalmente no sucedió. En medio de las protestas, el entrenador Barley Villa fue despedido y la jugadora Yéssica Muñoz recibió una sanción.

Toda la nómina escarlata se trasladó de inmediato a su campo para reanudar el partido, mientras que las afectadas se quedaron paradas en la línea para decidir si querían continuar con el juego. Después de un período de aproximadamente diez minutos, las chicas, lideradas por Sepúlveda, se retiraron del campo de juego.

“Lo asumimos y lo respaldamos, es un momento de euforia donde se presentan muchas emociones, lo tomamos así, nos reunimos como grupo y tomamos la decisión y nos retiramos del campo de juego”, aseguró en rueda de prensa, Lisseth Moreno, jugadora de Llaneros, tras lo sucedido en el estadio.

