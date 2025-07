Juanfer Quintero dedicó mensaje al América: “Hoy me toca despedirme de ustedes”

Juan Fernando Quintero durante su paso por América de Cali. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

River Plate hizo oficial el fichaje del futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, quien vivirá su tercera etapa en el equipo de Núñez. El mediocampista antioqueño volvió al club millonario tras jugar en América de Cali durante el primer semestre de 2025.

Quintero, de 32 años, llegó en la madrugada de este jueves a Buenos Aires y esa misma mañana se sometió a los exámenes médicos. En la tarde fue presentado como nuevo jugador. Ya este viernes, a través de sus redes sociales, dedicó un mensaje a su antiguo club.

“Quiero agradecerle de corazón a toda la ciudad de Cali y en especial a la hinchada del América. Me recibieron muy bien y me dieron mucho cariño en un momento difícil de mi vida. Hoy me toca despedirme de ustedes”, arranca el mensaje de Juanfer.

El antioqueño disputó 21 partidos con el conjunto escarlata, aportó cinco asistencias y marcó tres goles en la primera mitad de 2025. Fue junto a Duván Vergara y Jorge Soto de los jugadores más destacados del equipo vallecaucano en el primer semestre de la Liga BetPlay.

“Vivimos momentos de alegría juntos y también varias tristezas, pero algo me queda en mi corazón, y es el amor que ustedes le transmiten al equipo fuera, mucho o poco, dentro del campo se sentía”, agregó Juanfer,quien es habitual en las convocatorias de la selección de Colombia.

El mensaje de despedida de Juan Fernando Quintero 🇨🇴 para América de Cali. pic.twitter.com/oBcmESMUQ6 — VSports Team (@VSportsTM) July 18, 2025

Su llegada al América fue una fuerte apuesta que hizo la directiva del conjunto escarlata, que le pagó a Racing (Argentina) una cifra cercana a los 2,40 millones de dólares para concretar el fichaje. River pagó en estos días una cifra similar para traerlo de vuelta.

“A veces no entendemos las cosas del fútbol o lo que pasa detrás de un partido, pero de algo estoy seguro y es que el tiempo pone todo en su lugar. Los llevo en mi corazón a todos, compañeros, staff y todos los trabajadores de Cascajal. Les deseo todo lo mejor. La grandeza la hacen ustedes, nadie más”, concluyó el mensaje de Quintero.

Juanfer regresó este jueves al club donde es considerado ídolo. Su primera etapa fue entre 2018 y 2020, y la segunda en 2022. En total, ha disputado 97 partidos con la camiseta de River, en los que ha convertido 19 goles y ha dado 15 asistencias.

