Juan Fernando Quintero: “No soy víctima de ninguna estafa”

Juan Fernando Quintero se pronunció este viernes acerca de los rumores que indicaban que él habría sido víctima de una supuesta estafa en el marco de su llegada al América de Cali en enero de este año. El mediocampista antioqueño se refirió a la situación a través de una publicación en sus redes sociales.

El periodista Pipe Sierra publicó que América y Juanfer habrían sido estafados por un inversor que se habría comprometido a cubrir los costos del fichaje del futbolista. Por esa razón, según el comunicador, el jugador habría salido de la convocatoria del partido contra Independiente Medellín de este jueves.

“Hasta hoy, no se ha visto un peso y el equipo ha tenido que asumir todos los gastos (como el salario del volante, rigurosamente). Por ejemplo, cuando el jugador viajó con su familia a Cali para firmar, el “inversor” habría solicitado que arrendaran un avión privado", afirmó Sierra en sus redes sociales.

Sin embargo, Quintero negó en una publicación que compartió en sus cuentas de X (twitter) e Instagram los señalamientos que Sierra hizo al respecto y dijo: “No soy víctima de ninguna de estafa y el que me conoce sabe cómo soy, y el que no, pues no es mi culpa”.

El volante con pasado en Porto y River Plate también expresó su molestia con los rumores que inundaron las redes sociales en las últimas horas. “Viendo tanta cosa que se inventa y que todo el mundo es dueño de la verdad y que piensan que lo saben todo (...) procuremos ser empaticos y razonables”.

El futuro de ‘Juanfer’ Quintero

El mediocampista antioqueño, quien llegó al América a principios de este año, también se refirió a su continuidad en el plantel vallecaucano. Aseguró que cada seis meses analiza su situación con la mente puesta en competir y ganar. También afirmó que, en caso de salir del equipo, será el mismo quien dé el anuncio.

“Si algo hemos hecho por América es ponerlo en plano internacional, que todo el mundo vuelva a ver a este gigante. Tenemos una oportunidad grande este segundo semestre, y quizás, si las partes no están en esa línea, va a ser difícil”, escribió el volante de 32 años.

En la misma publicación, Quintero aprovechó para agradecerle al uruguayo Jorge Da Silva -quien fue entrenador del cuadro escarlata hasta este jueves- y su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante el semestre.

El presidente de América también reaccionó a los rumores

El empresario Tulio Gómez, máximo accionista del América y presidente del club vallecaucano entre 2016 y 2018, reaccionó a la información que estaba circulando y puso en entredicho el profesionalismo de Sierra. Incluso mencionó una posible medida legal contra el comunicador.

Cuando a América lo eliminan de algún torneo muchos babosos se inventan chismes para aumentar seguidores, hasta algunos “periodistas”de redes redes sociales que se creen periodistas, tocará demandar a los más dañinos, especialmente a un tal Pipe — Tulio A Gómez (@tulioagomez) June 19, 2025

“Cuando a América lo eliminan de algún torneo, muchos babosos se inventan chismes para aumentar seguidores, hasta algunos “periodistas” de redes sociales que se creen periodistas. Tocará demandar a los más dañinos, especialmente a un tal Pipe", dijo Gómez en su cuenta de X (Twitter).

