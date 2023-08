Lucas González, molesto por los penaltis que le han pitado al América

Lucas González, técnico de América. Foto: @AmericadeCali

Fue insólito lo que pasó con América anoche en su visita al Junior. Los rojos de Cali empezaron ganando 3-0 y terminaron perdiendo 4-3 en un partido en el que a los escarlatas le pitaron tres penaltis en contra.

Lucas González, técnico de América, se mostró molesto en la rueda de prensa posterior al compromiso por la fecha siete de la Liga BetPlay y aseguró que: “Regalamos tres penaltis, eso no puede pasar. Y justo hoy, particularmente, no puede pasar. Me siento molesto. Hemos regalado cinco penaltis en los dos últimos partidos. Nos ponemos 0-3 con un equipo que tiene la nómina mas costosa de Colombia y por eso yo estaba tan molesto cuando nos marcan el primer penalti. Cuando el equipo se encuentra ganando es normal tener la sensación de irse un poco mas atrás, es lo mas normal en un futbolista y nos encontramos con dos penaltis mas. Cuando llegamos a la segunda parte, yo no me sentía cómodo porque podía sentir lo que eventualmente pasó”.

González, que llegó este semestre a América luego de su buen rendimiento con Águilas Doradas la campaña anterior, añadió: “Fue un partido muy extraño. Tenemos que verlo bien para intentar explicarlo desde el punto de vista futbolístico, pero a nivel emocional es raro. Hicimos un muy buen primer tiempo, luego, cuando nos hacen el penalti, se siente que estás arriba, pero también que ellos están muy cerca. Es increíble que nos hayan pitado cinco penaltis en los últimos cinco partidos. Por ahí pasa la diferencia en los resultados de ambos partidos”.

“Desde el entretiempo anticipé lo que pasó. Siento frustración y tristeza porque estábamos arriba, sin embargo no podíamos descuidarnos”, dijo el técnico escarlata.

La hinchada de América está molesta y presiona por la salida de Lucas González, que en cinco partidos lleva una victoria, dos empates y dos derrotas. Sobre los resultados y el ambiente que lo rodea, el entrenador del cuadro rojo comentó: “Estamos arrancando un proceso de apenas cinco partidos. Hoy hicimos una primera parte que no esperaba mucha gente, pero la gente se queda con el resultado y en este caso les pedimos disculpas porque no podemos darles la alegría que ellos querían tener. Hicimos los cambios que creíamos que podían dar resultados. Cuántas veces en el fútbol hay un partido con cuatro penaltis, el VAR interviene, pero si es un partido en el que se estaba revisando todo, se debió revisar la de Carlos Darwin también que dijo que sentía que fue falta. Nos vamos muy tristes y buscando corregir porque hay otro partido el fin de semana”.

América se ubica en la casilla 16 con cinco puntos. El próximo domingo recibe en el Pascual Guerrero a Santa Fe por la octava fecha de la Liga.

