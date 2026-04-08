Macará vs. América de Cali: hora y donde ver en vivo la Copa Sudamericana

Jhon Tilman Palacios, extremo de América, celebra uno de los goles de América contra Bucaramanga en la fase previa de la Copa Sudamericana. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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América de Cali visita este jueves a Macará en Ecuador, en un duelo que marcará el estreno de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2026. El compromiso corresponde a la primera fecha de la fase de grupos y supone una prueba exigente para el cuadro escarlata en la altura de Ambato (2.580 msnm).

El reto internacional que implica disputar este torneo llega en un momento de presión para David González, quien atraviesa su etapa más cuestionada desde que asumió el mando del equipo. El técnico paisa viene de un andar irregular en marzo, con apenas una victoria en sus últimas cuatro presentaciones en la Liga BetPlay.

Los Diablos Rojos esperas arrancar con el pie derecho este desafío continental, pero sin bajar la guardia en el ámbito local. Aunque se mantienen entre los ocho mejores, todavía no sellan su clasificación a la siguiente ronda, por lo que necesitan regularidad en ambos frentes.

Uno de los principales problemas por resolver en América es su sequía ofensiva. Sus delanteros acumulan más de cuatro meses sin anotar y apenas uno de ellos, el ecuatoriano Daniel Valencia, ha marcado este año, y lo hizo hace ya mes y medio. La falta de eficacia ha condicionado el rendimiento del cuadro escarlata.

Pese a ese panorama, América aparece como favorito en el Grupo A, donde también están Alianza Atlético de Perú y Tigre de Argentina. Ambos equipos se enfrentaron este martes en el inicio de la zona, en un partido que dejó puntos repartidos.

En el estadio Miguel Grau del Callao, Alianza Atlético empató 1-1 con Tigre. El equipo argentino se adelantó temprano con un tanto de Ignacio Russo a los 9 minutos. En el complemento, Valentín Robaldo marcó el empate. La visita terminó con diez hombres debido a la expulsión de Joaquín Lasso.

Volviendo al duelo de este jueves, Macará llega con un presente discreto en la Serie A de Ecuador. Tras siete fechas disputadas, el equipo de Ambato ocupa la séptima posición con 10 puntos, a seis del líder Independiente del Valle.

David González confía en sus principales figuras para buscar los tres puntos en Ambato. En la nómina aparecen referentes como Adrián Ramos y Yeison Guzmán, además del arquero Jean Fernandes. También destacan nombres como Darwin Machís y Daniel Valencia, llamado a recuperar su eficacia en las redes rivales.

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