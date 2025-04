“No basta solo con jugar bien”: Juan Fernando Quintero habló del empate de América

Juan Fernando Quintero, figura de América de Cali. Foto: EFE y El Espectador

América de Cali dejó escapar en casa un triunfo clave en la segunda fecha de la Copa Sudamericana, luego de empatar 1-1 con Corinthians en el Estadio Pascual Guerrero.

Juan Fernando Quintero, referente del cuadro americano, habló en zona mixta con la prensa, incluido El Espectador, y explicó que, aunque los caleños fueron mejores en el desarrollo del encuentro, la falta de concentración en los minutos finales les pasó factura.

“No basta con eso [jugar bien]. Nos enfrentamos a un gran rival, de mucha jerarquía, y la Copa es así. A veces, estar bien 80 minutos no basta, tenemos que estar bien los 95 minutos. La Copa te exige con esta clase de rivales. Hoy nos llevamos la realidad de la Copa y tenemos que aprender para seguir compitiendo. Tenemos un gran equipo, pero tenemos que ganar”, aseguró el capitán escarlata.

“Tenemos que ser más inteligentes”: Quintero

Sobre el desarrollo del juego, que América empezó ganando a los 24 minutos con tanto del peruano Luis Ramos, Juan Fernando Quintero opinó que el cuadro escarlata fue superior, pero que no supo cerrar el partido. Por eso, según él, llegó el gol de Corinthians, a los 81 minutos.

“Hicimos un gran trabajo. Tuvimos la mayor parte del tiempo el partido controlado, con muchas opciones. Tenemos que tener un poco más de contundencia para estos partidos. Ser un poco más inteligentes. Creo que este partido fue una buena lección”, explicó el volante.

La victoria era clave para América, que venía de vencer en Uruguay a Racing. Un segundo triunfo, y contra el poderoso Corinthians de Brasil, lo habría encaminado su objetivo de pasar de ronda. Ahora, tendrá que jugarse dos finales contra el Huracán de Argentina, en las próximas dos fechas. “Independientemente de todo, si hacemos nuestro fútbol, si hacemos lo que normalmente estamos acostumbrados y estamos un poco más concentrados, tampoco es de asustarse. Simplemente, saber que hay que ajustar. No debemos traicionarnos. Tenemos que seguir jugando nuestro fútbol. Obviamente, hay jugadas que te bajan como hoy. Es la concentración mínima, tenés que estar ahí. De resto, la Copa es muy competitiva, es difícil”, dijo Quintero.

Sobre la profundidad de la plantilla y, sobre todo, el desgaste físico, opinó: “Tenemos que estar bien, física y psicológicamente. Es una copa que exige mucho. Tiene que entrar todos y dar el 100%”.

Finalmente, el volante agradeció a la hinchada. Sin embargo, a la vez, les mandó una pulla: “Cuando vienen nuestros hinchas es otra cosa. Se siente la alegría. Esa energía nosotros la vivimos y la verdad es que estoy agradecido porque nos acompañaron. Ojalá que nos sigan acompañando, que nos exijan y nosotros también exigirles a ellos que nos acompañen y que sepan que los necesitamos”.

También habló Luis Ramos, el autor del gol

Además de Quintero, Luis Ramos fue otro de los futbolistas que se acercó a hablar con la prensa en el Estadio Pascual Guerrero. El peruano, que hizo el gol con el que América abrió el marcador, aseguró que: “La sensación que tiene todo el grupo es que podíamos ganarlo. Con ese triunfo eran seis puntos que podíamos asegurar. Con eso, estábamos medio clasificados a la siguiente etapa. Lo importante es sumar. Si seguimos así se nos va a dar la clasificación”.

Sobre su tanto explicó: “Contento en lo personal, muy feliz por el gol, porque se me está dando en los partidos. Me quedó con la entrega del equipo, me quedó con el sacrificio que hemos hecho. Creo que dentro del campo, minuto a minuto, uno se va dando cuenta de la calidad de jugadores y de personas que hay en este equipo”.

El goleador peruano, al final, también se refirió a la importancia del punto conseguido, teniendo en cuenta el rival: “Hicimos un partido con mucho desgaste físico contra un rival que tiene grandes jugadores en todas sus líneas. Pero, nosotros también estamos preparados para estos partidos. Estamos felices porque venimos sumando”.

América volverá a la acción en la Copa Sudamericana en dos semanas, cuando viaje a Buenos Aires para medirse contra Huracán en un partido clave para sus aspiraciones. Antes, este sábado, tendrá que visitar a Envigado y después recibir a Millonarios.

