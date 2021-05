Duván Vergara, Yesus Cabrera y Marlon Torres fueron suspendidos por dos partidos, además de recibir una multa económica. La causa: unas palabras en una transmisión en vivo tras conseguir la estrella 15 para el club escarlata.

Luego de que América perdiera 2-0 en El Campín ante Santa Fe, pero ganara 3-2 el global y se coronara campeón del fútbol colombiano, Duván Vergara, Yesus Cabrera y Marlon Torres salieron en una transmisión en vivo por redes sociales en la que decían: “Teo, la más perra”.

Esos insultos fueron como respuesta a las burlas que el futbolista del Júnior Barranquilla había tenido con la institución escarlata en el marco de la disputa de la Superliga del año pasado.

Y a Vergara, Cabrera y Torres, claves en el título de América, el comité disciplinario de la Dimayor los sancionó con dos partidos y una multa de seiscientos cinco mil seiscientos ochenta pesos ($605.680) “por emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un jugador rival durante el desarrollo del campeonato 2020 (Art. 63-G del CDU de la FCF)”.

(En imágenes: las nóminas de las 15 estrellas de América de Cali)

El comité desestimó la defensa previa que había hecho América, que ahora podrá acudir al recurso de la reposición y, posteriormente, al de la apelación.

Por ahora, los tres futbolistas mencionados no podrán estar en el encuentro de la segunda jornada de la Liga 2021 contra Águilas Doradas. América aún no ha disputado su compromiso de la primera fecha, pues las autoridades de Tunja no prestaron el escenario La Independencia al equipo Patriotas por el alto índices de contagios por COVID-19.