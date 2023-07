“Vamos a sacar al Valle de la ‘B’”: Tulio Gómez se lanzó a la Gobernación

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali. Foto: Archivo Particular

“El tiempo de la corrupción se acabó”, fue la frase que anunció al máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, como nuevo candidato a la Gobernación de Valle del Cauca. El hecho sucedió en la tarde de este lunes, luego de meses en los que se estipulaba que se lanzaría a la Alcaldía de Cali, pero su aspiración política fue mayor.

“El tiempo de la corrupción se acabó, me complace comunicarles mi decisión de participar con candidato a gobernador por el Valle Del Cauca”, mencionó. “A la clase política le dejó claro, estoy inhabilitado… Si estoy inhabilitado para robar”, agregó Gómez en su cuenta de Twitter.

Más deportes: Llegó la hora para Colombia en el Mundial Femenino 2023

El tiempo de la Corrupción se acabó 😎 me complace comunicarles mi decisión de participar como candidato a gobernador por el #ValleDelCauca pic.twitter.com/uzALMkrd02 — tulioagomez (@tulioagomez) July 24, 2023

El lema de campaña “Vamos a sacar al Valle de la B” llamó la atención en el evento en el que se anunció su decisión política. Esto debido a que América de Cali estuvo cinco años jugando en la segunda división del fútbol colombiano, es decir, en la ‘B’. De alguna manera, hace sentido al tener en cuenta que Gómez fue uno de los artífices en el ascenso a primera división de la ‘mechita’ en 2016.

Le puede interesar: Egan Bernal y su victoria más importante en el Tour de Francia

Si bien Tulio ha mencionado que podría unir al Pacto Histórico con el Centro Democrático, pues rescata posiciones de ambos partidos, no ha sido claro con su ideología política. Lo que se sabe es que buscará un partido que “no tenga corrupción ni mancha de politiquería (...) será una gobernación de todos y para todos”, como mencionó.

Lo invitamos a leer: Colombia vs. Corea del sur hoy en el Mundial Femenino: hora y dónde ver en vivo

Ahora, en términos de unir al fútbol con la política, Tulio Gómez mencionó hace algunos días al Diario As Colombia que: “el otro día un hincha me decía que si yo había armado el equipo para quedar campeón o para sacar un millón de votos. Yo nunca usaría al América para hacer política, soy muy respetuoso. Y soy mal político, estos días salí a los barrios a recoger firmas y me daba pena decirle a la gente que firmara. Tengo varias empresas, pero no estoy en el día a día. Yo manejo el bosque y los subalternos, los árboles. (...) Yo ya estoy por encima del bien y del mal. Si Dios quiere quedo gobernador, pero ya después me pensiono”, dijo.

#ATENCION Tulio Gómez a esta hora anuncia su candidatura a la Gobernación del Valle. pic.twitter.com/STsqmyraVZ — Alejandro Villegas O (@Villegasalejo) July 24, 2023

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador