“Vamos a trabajar para salir campeones”: Lucas González, nuevo DT de América

Tras el anuncio de la salida de Alexandre Guimaraes de la dirección técnica de América de Cali, los rumores apuntaron a Lucas González, de gran campaña con Águilas Doradas, como su sucesor en el banquillo escarlata, y así lo confirmó de manera oficial, en la mañana de este jueves, la institución vallecaucana.

En la sede del club, el estratega bogotano se vistió por primera vez con los colores de la institución vallecaucana. Habló sobre la presión que implica asumir el cardo de entrenador en un club tan importante, el plantel con el que cuenta y el trabajo con las divisiones menores, entre otros.

¿Cuáles son sus retos como entrenador de América?

Cuando llegas a un club como América tienes diferentes retos y uno de esos es ser campeón. Intentar ganar a donde vayamos. Con Alexis Henríquez [su asistente técnico], uno de los jugadores que más ha ganado en el FPC, hicimos una excelente empatía en la idea de juego, nos aporta muchísimo en el cuerpo técnico que es muy competente. Esperamos estar a la altura de este reto.

¿Cuál es la idea de juego para salir campeón?

Es algo que es muy bonito mencionar, pues muchas veces se malinterpreta la posesión o el número de pases. La idea de juego no es un fin en sí misma, tiene que apoyar, es un medio para alcanzar el fin. Nosotros conoceremos los jugadores, hay jugadores muy buenos que nos pueden ayudar a entender el juego. La idea que desarrollemos será un medio para llegar a ese propósito que es ganar partidos.

¿Cuál es el mensaje a la hinchada escarlata?

Venimos acá a intentar hacer que toda la comunidad de América se sienta orgullosa del equipo.El club tiene una historia enorme no solo en Colombia, sino en toda América. Es normal que haya opiniones divididas, queremos que se vea la historia del equipo reflejada en los partidos. Vamos a trabajar para salir campeones, que vean que por falta de esfuerzo y sudor no va a ser.

¿Cómo será el trabajo con los jugadores experimentados, como Adrián Ramos y Carlos Darwin Quintero?

Respecto a los jugadores grandes, son muy buenos, tienen una calidad altísima. Estaré orgulloso de trabajar con ellos, al jugador de fútbol hay que convencerlo con información. Muchas veces se cree que el jugador no corre porque no es joven, pero es porque no lo tiene claro. Hay que tener claro lo que se debe hacer con balón y sin balón.

¿Llegarán jugadores de Águilas, donde usted tuvo un buen paso como entrenador?

Hemos estudiado la plantilla, América tiene buenos jugadores, la evaluaremos. Mañana iniciamos entrenamientos y miraremos dónde podemos buscar refuerzos. Tendrán que pasar unos días para tener eso claro.

¿Cómo será su trabajo con las divisiones menores?

A mí me encanta trabajar con el futbol formativo. La mayor parte de mi carrera la he hecho con jóvenes, no solo acá en Colombia, sino también en España y en Australia. Es una de las cosas que más me enamora del proyecto, ayudar a que los jóvenes se consoliden en el primer equipo y ayuden a conseguir los objetivos. En América salir campeón es uno de los objetivos, esperamos estar en esa Copa Libertadores.

¿Cuál será su cercanía con las divisiones menores?

Uno de los objetivos es ayudar a que los jóvenes se consoliden. Me encanta trabajar con ellos, tenerlos cerca. Cuando interactúas con ellos, te escuchan y van a muerte con el apoyo de ese proceso. Tendré que entender bien cómo es la dinámica. Veré partidos de la Sub 17, de la Sub 20, estando cerca del proceso de alineamiento.

