América empató en Barrancabermeja en el debut del 'Pecoso' en la liga

Redacción deportes

Generalmente cuando se toca fondo solo queda sacudirse y empezar a escalar. Ese es el lema que debe seguir América de Cali. El equipo escarlata tiene que quitarse el yunque que parece hundirlo en ese hueco profundo que empezaron a cavar en el primer semestre del año y que los llevó a quedar por fuera de la Copa Sudamericana; con la salida de Jorge ‘Polilla’ Da Silva; la eliminación tempranera en el primer semestre de la Liga; la contratación errónea de un entrenador inexperto como Pedro Santos; el mal arranque en segundo campeonato del año y la derrota en la Copa Colombia frente a Leones. Con la llegada de Fernando ‘Pecoso’ Castro, los rojos deben empezar a buscar la luz, comenzar a ascender y recuperar el terreno perdido.

Aún no se le ve una cara clara al cuadro rojo. A lo largo de este semestre no la ha tenido y en un solo encuentro con ‘Pecoso’ no la van a mostrar. Por un momento en el compromiso de este sábado frente a Alianza Petrolera demostraban que cuando las cosas están mal pueden se pueden poner peor. Aunque en los primeros siete minutos intentaron mostrarse como un equipo diferente, lleno de energía y variantes, uno de esos cambios que dan la llegada de un nuevo entrenador, al minuto ocho le clavaron una estocada que parecía dejarlo noqueado en el terreno de juego.

Un tiro de esquina cobrado al área chica. Maicol Balanta, quien era marcado por Larry Vásquez, se soltó y quedó solo frente a la portería. Al delantero le cayó el balón y solo tuvo que empujarlo al fondo de la red. Un tanto que hacía olvidar rápidamente la derrota de la semana pasada frente a Atlético Nacional. Nuevamente, antes de los 15 minutos, un equipo le celebraba al América y en esta ocasión, al contrario que sucedió frente a Nacional y Millonarios, los jugadores no reaccionaron. Alianza Petrolera aprovechó la autopista de las bandas. Los constantes pestañeos de Jhonatan Pérez y Andrés Álvarez, laterales derecho e izquierdo, respectivamente.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el juego de ambos equipos se hizo más pálido. Carecieron de opciones, América entregó constantemente mal el balón, no fue profundo y estuvo falto de ideas. Así pasaron los minutos con más desaciertos que aciertos. Hasta el minuto 46. Nuevamente una pelota quieta. Esta vez en favor de los escarlatas, cobro al centro del área, donde llegó el venezolano Fernando Aristiguieta y de cabeza, ganándole la posición al arquero Pier Grazziani, marcó el gol del empate. Un tanto anhelado en los últimos 518 minutos disputados por los vallecaucanos por Liga Águila y que le dio una pizca de confianza a un equipo que tenía la moral en el piso.

Ese buen momento, en el que parecía todo quedar atrás, no duró mucho. Los rojos tentaron al destino en el comienzo del segundo tiempo. Faltas constantes en inmediaciones a la portería del guardameta brasileño Neto Volpi, algo que llenaba los ojos del mediocampista de Alianza Harold Rivera. Lo intentó en una oportunidad, pero no le dio. En la segunda, sí. Al minuto 57, el volante cobró, rastrero, el balón se paseó por la barrera, y las piernas de los jugadores del equipo santandereano que se encontraban haciendo estorbo. Fue directo a la portería y terminó metiéndose en el fondo de la red. Gol de Alianza, que volvía a ponerse al frente en el marcador. Un nuevo golpe para los vallecaucanos.

La reacción nuevamente fue tardía. Demoraron 10 minutos para llegar con peligro a la portería defendida por Grazziani. Fue por intermedio de Aristiguieta, un cabezazo que tapó el arquero del equipo local. Aparecieron los cambios, los hombres de experiencia: Carlos Lizarazo (entró por Larry Vásquez) y Jefferson Cuero (por Yesus Cabrera). Con ellos cambió el juego, con muchas fallas en el fondo, adelante los escarlatas mostraron otra cara. Esos errores en el fondo intentaron ser aprovechados por Alianza Petrolera, que llegó con peligro. Volpi salvó a los visitantes. Pero en un contragolpe, tras un tiro de esquina para los locales, nació el primer gol

Salida de Jefferson Cuero, pase para Christian Dájome, quien sacó un derechazo rastrero que se estrelló violentamente con el palo y se metió al fondo. Gol y nuevamente América igualaba el compromiso. Otra pizca de confianza. Acababan con cinco meses de no marcar dos goles en un partido. Fue un tanto que le devolvió el alma al cuerpo a los vallecaucanos y a sus hinchas. Acabaron con una seguidilla de partidos perdidos y con el mal sabor de boca que dejó la eliminación de la Copa Colombia. No obstante, para salir del fondo hay trabajar constantemente, algo que parecía no tener el equipo rojo. Esa es una tarea titánica, que tiene por delante ‘Pecoso’. Sobre todo, para elevar el ánimo de un equipo que se ha visto golpeado en los últimos meses.