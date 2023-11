América, Millos, Nacional y DIM: la última vez que disputaron un mismo cuadrangular

Atlético Nacional, Millonarios, América e Independiente Medellín protagonizaron un apretado cuadrangular para decidir el campeón de 1994. Foto: Archivo Particular

Este miércoles finalizó la fase de grupos de ‘Todos contra Todos’ y se realizó el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2023-ll. Los Grupos A y B quedaron definidos con los ocho clubes que pelearán por la estrella del segundo semestre.

El cuadrangular A quedó conformado por Águilas Doradas, Deportes Tolima, Junior FC y Deportivo Cali, mientras que el Grupo B lo integró Independiente Medellín, América de Cali, Atlético Nacional y Millonarios.

Esta última zona llamó mucho la atención entre los seguidores del fútbol colombiano, pues reúne a los tres grandes del país y a Independiente Medellín, que vive un gran momento y tiene la ventaja deportiva del ‘punto invisible’ en caso de empate.

Los duelos arrancarán este fin de semana con los partidos entre Junior vs. Tolima y Cali vs. Águilas Doradas, en el Grupo A. Por el grupo B, estarán Nacional vs. Millonarios y América vs. Medellín. Horarios por definir.

Del cuadrangular B o ‘Grupo de la muerte’, hay un registro histórico. En 1994, antes de los torneos cortos, estos cuatro equipos se enfrentaron por ser el campeón.

En aquella época, el formato era anual y clasificaban los ocho mejores clubes de la tabla, quienes fueron divididos en Grupo A y B. La diferencia a los actuales cuadrangulares es que por grupo clasificaban dos a otra zona final.

Atlético Nacional, Medellín, Envigado y Cali hicieron parte del Grupo A, mientras que el Grupo B fue conformado por Millonarios, América, Junior y Once Caldas.

En la primera zona, Nacional quedó en el primer lugar tras tres victorias, dos empates y una derrota. Medellín pasó en la segunda posición tras dos victorias, tres empates y una derrota.

América fue el líder de la segunda zona luego de cinco victorias y una derrota. Millonarios, fue el segundo clasificado en el grupo tras tres victorias y tres derrotas.

Así las cosas, el cuadrangular final quedó compuesto por América, Nacional, Millonarios e Independiente Medellín.

DIM fue el primero en quedarse sin opciones, mientras que Nacional se coronó campeón por bonificación en la última fecha tras ganar el clásico paisa por 1-0 con un gol de Juan Pablo Ángel. Millonarios, por su parte, venció 3-1 a América y logró el segundo puesto con el que pudo jugar la Copa Libertadores 1995.

