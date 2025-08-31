No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
América no levanta cabeza, perdió en Valledupar; Nacional le ganó a Envigado

El cuadro escarlata tiene apenas cinco puntos en la tabla y ocupa la casilla 19. El equipo verdolaga se les acerca a los punteros.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025 - 11:16 p. m.
El argentino Juan Bauzá marcó el gol del triunfo de Nacional sobre Envigado, en el Atanasio Girardot.
El argentino Juan Bauzá marcó el gol del triunfo de Nacional sobre Envigado, en el Atanasio Girardot.
Foto: Atlético Nacional
Se les vino la noche al técnico Diego Raimondi y sus dirigidos. América, de mal rendimiento en el arranque de la Liga BetPlay, cayó 1-0 en su visita al Alianza Valledupar este domingo y con apenas cinco puntos ocupa la casilla 19 de la clasificación, superando solamente al Once Caldas.

La salida de varios de los referentes del plantel del semestre pasado, además de la del técnico Jorge “Polilla” Da Silva, dejó muy mermado al equipo rojo de Cali, que además quedó eliminado en el playoffs de la Copa Sudamericana.

En Valledupar volvió a evidenciar falta de ideas en la generación de juego y poco actitud en la mayoría de sus jugadores. Perdió el juego en un contragolpe de Alianza, bien finalizado por el delantero Carlos Lucumí.

Después de la derrota el técnico Raimondi dejó en claro que su continuidad depende de los directivos: “Este es un club muy grande, yo no voy a ser una traba para la institución. Mañana lo hablaré tranquilo con Marcela (Gómez), como siempre lo hemos hecho”.

Nacional ganó y se acerca a la punta

La novena jornada de la Liga BetPlay arrancó el viernes con la goleada 4-0 de Junior sobre Llaneros, con José Enamorado como figura. Después, Millonarios ganó 2-1 en su visita a Águilas Doradas.

El sábado, Chicó venció 1-0 al Unión Magdalena, en el clásico entre dos equipos que pelean por no descender. Pereira cayó 1-0 ante Bucaramanga actuando de local en Armenia, porque el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda no estaba disponible.

Independiente Medellín se llevó los tres puntos de Palmaseca, en donde le ganó 3-1 al Deportivo Cali, mientras que la jornada dominical arrancó con la victoria 1-0 de Atlético Nacional sobre Envigado, con anotación del argentino Juan Bauzá.

