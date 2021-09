América venció al Cali en el clásico de la novena fecha de la Liga BetPLay

Aunque el Deportivo Cali dominó la mayor parte del juego y creó más y mejores opciones de gol, América ganó 1-0 el clásico vallecaucano de la novena fecha de la Liga BetPlay, en el estadio de Palmaseca. Emerson Batalla, a los 17 minutos, marcó el gol de los dirigidos por Juan Carlos Osorio, que llegaron a 14 puntos en el torneo.

No fue bueno el estreno de Rafael Dudamel en el banquillo azucarero. El técnico venezolano reemplazó esta semana al uruguayo Alfredo Arias, pero no pudo enderezar el rumbo del cuadro verdiblanco, que genera opciones, pero no es efectivo en el arco contrario.

John Vásquez y Ángelo Rodríguez tuvieron las oportunidades más claras, varias de ellas ante habilitaciones de Teófilo Gutiérrez. De hecho, a los 20 minutos de juego, Ángelo desperdició un cobro de tiro penalti tras una falta que le cometió el defensa escarlata Marlon Torres.

América se paró bien en defensa y contragolpeó, especialmente en la segunda mitad, cuando estaba arroba en el marcador. Cali manejó la pelota, pero no tiene contundencia arriba, algo en el que deberá trabajar el nuevo cuerpo técnico.

En la próxima fecha América recibe a Jaguares de Córdoba y el Deportivo Cali, que apenas suma nueve puntos en la tabla, visita al campeón defensor, Deportes Tolima.

La jornada comenzó el viernes, con el triunfo de Medellín 1-0 sobre Jaguares, en Montería, con anotación de Leonardo Castro. Este sábado, Patriotas empató 0-0 en Tunja con Envigado y Once Caldas cayó como local 3-2 ante Águilas Doradas. Juan David Pérez marcó doblete para los manizaleños, mientras que los goles del equipo antioqueño fueron obra de John Miranda, Christian Marrugo y Álvaro Angulo.

Este domingo se disputarán tres partidos más: Bucaramanga vs. Millonarios (2:00 p.m.), Pereira vs. Júnior (4:00 p.m.) y Nacional vs. Equidad (6:05 p.m.). El lunes serán los juegos Quindío vs. Pasto (6:00 p.m.) y Huila vs. Tolima (8:00 p.m.).