América venció a Medellín en el Pascual Guerrero

Redacción deportes

La jugada, aunque parezca simple, no lo es. Y se nota el trabajo de la semana, los movimientos en el área rival y saber hacia dónde tiene que ir cada hombre y en qué momento. Primero, el cobro de costado de Matías Pisano, la recepción de Carlos Sierra y sus brazos abiertos para quitarle espacio al rival, el hombro para darle dirección a la pelota y el centro a Yesus Cabrera. El remate de primera, la salvada de un defensor rival y de nuevo la cabeza de Yesus para el primer gol del partido, el que abrió la victoria 2-0 de América sobre Medellín. en el Pascual Guerrero.

Y esa jugada, que de seguro entrenará de varias formas Alexandre Guimaraes durante la semana, fue el premio para un equipo que si bien no tuvo muchas opciones supo aprovechar la que era. Además, recompensa para un América breve y conciso, ordenado en defensa, rápido en el ataque y con un despliegue físico tan amplio que siempre ocuparon los espacios, incluso en el epílogo del juego.

Le puede interesar: Diego Corredor, la herencia del fútbol

Medellín no tuvo otra opción y empezó a lanzar pelotazos buscando a Javier Reina, pero atrás se encontró con Juan Pablo Segovia y Marlon Torres, los defensores que anularon la sociedad de todos con Andrés Ricaurte. Y de a poco se fue saliendo del partido por lo que hizo el club escarlata, y fue tanta la desesperación que el club paisa terminó con un hombre menos tras la expulsión de Adrián Arregui por un codazo sobre Torres (se pierde la doble fecha de clásicos ante Nacional).

América demostró que con organización y buena interpretación se puede sacar a un rival de casillas (no tuvo tarjetas amarillas), que no se necesitan las palabras y las infracciones para hacerlo, que la desesperación de no poder hacer nada es superior a tantas cosas que se alejan del fútbol mismo.

El encuentro terminó 1-0, marcador corto para lo que hizo el campeón de Colombia, para la ventaja que le sacó a un Medellín, que tuvo un pasaje inicial interesante, pero que se fue apagando lentamente, paulatinamente.

Ya en el cierre, otra vez de pelota quieta, Sierra cabeceó al piso, el portero Luis Vásquez dio rebote y Segovia anotó el segundo tanto con el que todo quedó liquidado. Con este resultado, los dirigidos de Guimaraes llegaron a 10 puntos y, por ahora, a la espera de lo qe pase con Nacional, son líderes del torneo.