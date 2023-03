Deportivo Cali vs. América: ¿a qué hora juegan y dónde ver el clásico en vivo?

El primer Clásico vallecaucano por la Liga BetPlay 2023-I será este domingo 26 de marzo. Foto: Twitter

América de Cali, líder de la Liga BetPlay, recibirá este domingo al colista Deportivo Cali en un clásico atípico por la décima jornada del Torneo Apertura, en la que Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan el sábado con el objetivo de seguir escalando posiciones.

Los diablos rojos, dirigidos por el costarricense Alexandre Guimaraes, vienen de vencer por 2-0 el jueves al Junior de Barranquilla en condición de local con anotaciones del veterano Adrián Ramos y del argentino Facundo Suárez, máximo artillero del torneo con cinco goles.

📸 Imágenes de nuestro 2-0 triunfo ante @JuniorClubSA en el Pascual Guerrero. 👹 pic.twitter.com/67DKYTy9D6 — América de Cali (@AmericadeCali) March 24, 2023

Igualmente, el estratega contará para este partido con el resto de figuras del líder del campeonato, como el extremo Carlos Darwin Quintero, el español Iago Falque y el centrocampista argentino Franco Leys, que se han vuelto fundamentales para el equipo.

Guimaraes se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo y con los puntos obtenidos hasta ahora en el torneo, 19, y espera seguir avanzando.

“Nos falta pedirles ahora un poco más para rematar esta semana corta con el fin de buscar la victoria en el clásico”, expresó.

Cali, entre tanto, está sumido en una crisis profunda que lo tiene, incluso, luchando por no descender este año. El equipo viene de perder 3-0 en Bogotá ante Independiente Santa Fe y su técnico, el exseleccionador de Colombia y Costa Rica Jorge Luis Pinto, señaló que la situación los ha golpeado.

“Estamos en proponer, en no meternos atrás y no se nos dan las opciones. Tenemos el arco cerrado, no tenemos la claridad suficiente y en descuidos nuestros nos hacen los goles”, dijo el veterano estratega.

¿Dónde ver el partido Deportivo Cali vs. América?

El juego iniciará a las 5:30 p.m. (hora colombiana) y será transmitido a través de la pantalla de Win Sports+ en sus señales digitales y televisivas.

Seguido del clásico vallecaucano será disputado el partido entre Santa Fe y Millonarios a las 7:45 p.m. por el mismo medio.

