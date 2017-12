Andrés Pastrana, presidente honorario de Millonarios

Andrés Pastrana Arango, ex presidente de Colombia, fue nombrado como presidente honorario de Millonarios. Hijo de Misael Pastrana Borrero (ex mandatario de la República y quien también tiene esta distinción), Pastrana Arango se une a los nombres de Alfonso Senior, fundador del club; Galo Plaza, ex jefe de Estado de Ecuador; y José Roberto Arango, ex máximo dirigente del equipo albiazul. (Presidente de Fifa felicita a Millonarios por la estrella 15)

El nuevo presidente honorario del cuadro embajador fue presidente de Colombia entre 1998 y 2002. Protagonizó un fallido acuerdo de paz con las FARC y selló una alianza militar con el gobierno de Estados Unidos denominada “Plan Colombia”. También fue alcalde de Bogotá y fue secuestrado por los llamados “Extraditables”. (Los recuerdos de Arturo Segovia, defensor histórico de Millonarios)

La distinción como presidente honorario de Millonarios para Andrés Pastrana cayó mal en algunos hinchas, quienes a través de las redes sociales expresaron su inconformismo frente al hecho, argumentando que otras personas han hecho más por el club.

“Honorario” ayuda publicitaria a una mala política que @AndresPastrana_ quiere implementar al país. Ayer yo celebraba el triunfo de mi equipo del alma. Hoy rechazo totalmente esta mala e inconcebible decisión. Muy mal @MillosFCoficial — Yerson DíCuesta (@yersondc) 24 de diciembre de 2017

Ni cuando fue alcalde de Bogotá o presidente de Colombia le sirvió para algo al club, como bien lo dice usted eso es una VERGÜENZA. — [email protected]@ (@Rafa_HernO) 24 de diciembre de 2017

Millonarios ganó recientemente su estrella número 15 tras vencer la final de la Liga Águila 2017-II a Independiente Santa Fe, ya conoce sus rivales para la Copa Libertadores 2018 y confirmó la llegada del arquero venezolano Wuilker Faríñez y el delantero paraguayo Roberto Ovelar como refuerzos para la próxima temporada.