“Armani es increíble, pero debemos creer en los arqueros colombianos”: David Ospina

Redacción deportes

Mientras se recupera de una lesión en su abductor, David Ospina tuvo un diálogo con Caracol Radio y afirmó que se debe apoyar a los arqueros colombianos. No se mostró de acuerdo a una posible convocatoria de Franco Armani al combinado dirigido por José Pékerman.

“Es un tema complicado. Conozco a Armani, es un arquero increíble. Pero sigo partiendo de la base de que debemos seguir creyendo en los arqueros colombianos y no podemos salirnos de ahí. Franco es una gran persona”, señaló el guardameta del Arsenal.

Ospina también recalcó que ese apoyo empieza en la Liga Águila. “Hay que seguir creyendo en nuestros arqueros. Hay que apoyarlos y eso depende en gran medida de nuestro fútbol local. Respeto a los extranjeros que están, pero también tenemos que darle confianza a los jugadores que vienen”.

La selección de Argentina tuvo tres técnicos en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Y ninguno de ellos tuvo en cuenta a Franco Armani. El portero de Atlético Nacional ha repetido varias veces que uno de sus sueños es disputar un Mundial. Y frente a la posibilidad de jugar con el cuadro tricolor, ha dicho que está interesado y que su nacionalización colombiana ya está en trámite.

“Los papeles todavía no están. El club me está ayudando a obtener la nacionalización. Me interesa, esperé mucho tiempo el llamado a la selección de mi país. Como todos ven, nunca me llamaron. No tengo oportunidad. Es por eso que me interesa el llamado de Colombia”, dijo el argentino en una rueda de prensa del conjunto verdolaga.

El pasado miércoles la Federación Colombiana de Fútbol confirmó los duelos amistosos de la selección de Colombia frente a Corea del Sur y China los próximos 10 y 14 de noviembre, respectivamente. Ospina, con molestias en su abductor, es una de las principales dudas. Así mismo, Camilo Vargas fue operado con éxito el pasado sábado de su rodilla derecha y estará al menos cuatro semanas de baja.