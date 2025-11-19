Arrancaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay: estadísticas, fechas y favoritos

DIM, Nacional, Junior y América conforman el grupo A, mientras que en el B están: Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe. Foto: Vía X

El cuadrangular final que definirá al campeón número 100 del fútbol colombiano arranca con una particularidad que resume la esencia del torneo: equilibrio, drama y dos equipos que llegan con aura de candidatos.

Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima terminaron la fase regular como líderes, se adueñaron del punto invisible y se posicionaron, desde la lógica del rendimiento, como los grandes aspirantes a disputar la final. No es una conclusión improvisada, sino la lectura de un campeonato apretado, irregular en varios tramos, pero...