Así avanza la Liga tras la sexta fecha

Redacción deportes

Atlético Nacional y Once Caldas lideran la clasificación con 13 puntos. Superan por uno a Medellín y por dos al Cali.

Atlético Nacional empieza a escalar posiciones en la Liga Águila. El cuadro antioqueño, que viene de ganar sus últimos dos partidos, ya igualó al Once Caldas en lo más alto de la clasificación con 13 puntos. Este fin de semana venció 2-1 a Alianza Petrolera con goles de Dayro Moreno y Reinaldo Lenis. Fue la cuarta victoria en el torneo del conjunto antioqueño.

Once Caldas, por su parte, salvó un empate en su visita a Tunja. En los últimos minutos Edder Farías igualó el encuentro para los albos, que en el primer tiempo caían 2-0 contra el Boyacá Chicó. Mientras que el Deportivo Cali sigue en alza. En su estadio venció 4-0 a Rionegro Águilas y ya se ubica en la cuarta posición del torneo con 10 puntos.

En los clásicos de la jornada Millonarios venció a América y Júnior ganó e hizo que el Medellín pagara los platos rotos tras su derrota en la Copa Libertadores. El cuadro embajador se reencontró con el gol y pasó por encima de un equipo vallecaucano al que le faltó profundidad, ideas y que terminó pagando por sus desconcentraciones defensivas. Mientras que por los tiburones aparecieron en todo su esplendor Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará. Cuando los dos están bien la escuadra barranquillera sonríe. El domingo logró un resultado muy importante de su visita al Atanasio Girardot.

Tabla de posiciones:

1. Once Caldas 13 ptos

2. Nacional 13 ptos

3. Medellín 12 ptos

4. Cali 10 ptos

5. Patriotas 10 ptos

6. Huila 10 ptos

7. Júnior 9 ptos

8. Envigado 8 ptos

9. Millonarios 8 ptos

10. Bucaramanga 8 ptos

11. Rionegro Águilas 8 ptos

12. Jaguares 8 ptos

13. América 7 ptos

14. Alianza Petrolera 7 ptos

15. Leones 6 ptos

16. Pasto 6 ptos

17. La Equidad 6 ptos

18. Tolima 5 ptos

19. Santa Fe 3 ptos

20. Boyacá Chicó 2 ptos

En la tabla del descenso, el Boyacá Chicó se mantiene como el equipo con peor promedio. El cuadro boyacense, que aún no gana en el torneo, está a cuatro puntos de Leones y a siete de Alianza Petrolera. El panorama no es el mejor para el cuadro ajedrezado, que de a poco se va hundiendo en la lucha por no caer a la segunda división. Aún queda todo el año para enderezar el rumbo.

Descenso:

20. Boyacá Chicó 92 ptos - 1.069 promedio

19. Leones 96 ptos - 1.116 promedio

18. Alianza Petrolera 99 ptos - 1.1164 promedio

17. Huila 100 ptos - 1.162 promedio

16. La Equidad 101 ptos - 1.174 promedio

15. Envigado 103 ptos - 1.211 promedio