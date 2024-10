Así despide el periodismo deportivo a don Guillermo Ruíz, su maestro y amigo

Guillermo Ruiz Bonilla, historiador del fútbol profesional colombiano. Foto: LIZ DURAN/EL ESPECTADOR - LIZ DURAN

El fallecimiento del historiador Guillermo Ruiz Bonilla en la tarde de este miércoles, sorprendió al país y generó conmoción en el gremio de los periodistas deportivos, quienes despidieron al mayor estadígrafo del fútbol profesional colombiano, autor de más 40 publicaciones sobre esta materia.

“Con mucho dolor por la muerte de Guillermo Ruiz Bonilla, el único historiador del fútbol colombiano. Gran investigador, metódico, la vida nos juntó en varios proyectos. Siempre un señor. Paz en su tumba”, comentó Iván Mejía Álvarez, uno de los referentes del periodismo deportivo en Colombia.

Luis Arturo Henao, de ESPN, también se sumó a las condolencias. “Acaba de fallecer el gran historiador del fútbol colombiano Guillermo Ruiz Bonilla, autor de más de 40 libros de fútbol colombiano y de la selección. Fue mi maestro y mi amigo. Paz en su tumba”.

Ruiz Bonilla trabajó en medios de comunicación y también en equipos profesionales. Fue gerente deportivo de Millonarios a mediados de los 80. Uno de sus últimos libros fue ABC del equipo azul, una recopilación acerca de todos los jugadores que vistieron la camiseta del cuadro embajador entre 1948 y 2023.

Alejandro Pino Calad, director de Publimetro, recordó cuando trabajaron juntos en el Diario Deportivo. “Lo conocí cuando me tocaba transcribir sus columnas hace 20 años; tipazo, dueño de historias sensacionales y datos duros, siempre que sacaba un libro me alegaba con gracia que no le hacía suficiente “ruido” en mis redes. Paz en su tumba”.

Gabriel Meluk, editor de Deportes en El Tiempo, comentó que “la muerte de don Guillermo Ruiz Bonilla es una pésima noticia que me entristece de manera personal y que enluta a todo el fútbol colombiano. Un abrazo solidario y cariñoso a su familia”.

“Lamentamos muchísimo el fallecimiento del historiador Guillermo Ruiz Bonilla, con quien compartimos mucha tardes en el Carrusel Caracol. A su familia mis sentidas condolencias”, escribió en sus redes Diego Rueda, de Caracol Radio.

El trabajo de Ruiz sirvió como fuente para varios periodistas, quienes lo consideraban como una “enciclopedia del fútbol colombiano”. La Dimayor y varios equipos del fútbol colombiano, entre ellos Millonarios y Medellín, también expresaron su tristeza ante la noticia.

