Así está la situación del Cali y los jugadores

Los jugadores del Deportivo Cali exigen el pago de su salario tras incumplimientos en los últimos dos meses. Foto: Deportivo Cali

Aunque parece que en lo deportivo ha mejorado levemente la situación, en lo financiero el Cali sigue en crisis. Este martes, los jugadores del cuadro azucarero decidieron no entrenar tras un nuevo incumplimiento en el pago de sus salarios, pues la institución les debe dos meses y medio de sueldos.

Ante la situación, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) salió a respaldar a los jugadores, que aunque llegaron a la sede del equipo, comunicaron que no iban a entrenar.

Puede leer: Colombia vs. Nigeria: ¿cómo le ha ido a la sub 20 ante las selecciones africanas?

“Apoyamos a nuestros compañeros del plantel del @AsoDeporCali en su decisión de no entrenar este martes 16 de mayo debido al incumplimiento de los directivos en el pago del ingreso mensual, de dos y medio y tres meses, como contraprestación directa al servicio como futbolistas profesionales del club, situación que viene afectando gravemente sus intereses y los de las familias que dependen de ellos. Esta ha sido una situación reiterada ya que desde hace varios meses vienen recibiendo de parte de los directivos del club compromisos de pago que a la fecha no han sido cumplidos”.

💪🏼Apoyamos a nuestros compañeros del plantel del @AsoDeporCali en su decisión de no entrenar este martes 16 de mayo debido al incumplimiento de los directivos en el pago del ingreso mensual, de dos y medio y tres meses, como contraprestación directa al servicio como futbolistas… pic.twitter.com/8dsxDbh1Lt — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) May 16, 2023

Según medios locales, el presidente del Cali se habría comprometido a pagarles al menos un mes de sueldo a los jugadores a más tarde el 15 de mayo, pero el desembolso no llegó y los futbolistas tomaron la decisión de no entrenar, e incluso se habla de que no jugarían el último partido de la fase regular, que es contra Boyacá Chicó.

Le recomendamos: Las selecciones de Sudamérica prefieren a los entrenadores argentinos

En RCN Radio, Jorge Luis Pinto, técnico de Cali, habló y dijo que “Nunca había vivido algo así en mi carrera. (…) “Complejo y muy difícil el momento, estamos dialogando con los directivos. Los jugadores tienen razón, eso no hay que negarlo, vamos a ver cómo se clarifican las cosas para mañana”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador