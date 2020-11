El entrenador de la selección de Colombia habló del duelo de este viernes contra los dirigidos por Óscar Tabárez, encuentro crítico y muy complicado para el DT portugués.

Este lunes, Carlos Queiroz, entrenador de la selección de Colombia, atendió a los medios de comunicación para hablar del duelo contra Uruguay por las eliminatorias suramericanas rumbo a Catar 2020.

El portugués habló de varios temas, entre ellos, de la emoción que siente por estar en el campo con un entrenador tan experimentado y reconocido como Óscar Washington Tabárez, de lo que significa James Rodríguez para la selección e incluso tocó el tema de Sebastián Villa, bloqueado por el cuerpo técnico, pero que al final no entró en esta convocatoria.

Estas fueron sus respuestas más destacadas:

Alguna preocupación para el duelo de este viernes

Prefiero no hablar de preocupaciones y sí de soluciones. Ese es mi trabajo. Lo que puedo decir es que Colombia llamó a los mejores jugadores del momento, a los que les hizo un análisis detallado durante este mes y de quienes se evaluó la calidad futbolística, la entrega y la actitud dentro de la cancha. Eso quiero dejarlo claro: nosotros no tenemos equipo B o C. Todos los que vienen hacen parte de la nómina A.

Uruguay, el rival

Es la segunda mejor selección de suramérica. El partido será crítico y muy complicado. Tienen su historia, su trayectoria, las dos Copas del Mundo y un entrenador con mucha experiencia en este tipo de encuentros. Lo que sí puedo decir es que en nuestra casa mandamos nosotros.

¿Qué equipo uruguayo espera ver en el Metropolitano?

En estos momentos es complicado decir eso porque este fútbol moderno parece un circo romano, a veces tan inexplicable. Fíjense que perdieron con Ecuador, pero le ganaron a Chile. Sí, puede que la altura haya jugado un papel, pero son cosas que vienen de la casualidad. Lo que nosotros necesitamos es mantener un equilibrio, ser fuertes en las situaciones determinantes y saber aprovecharlas. Si Colombia marca dos goles en un partido debe sumar tres puntos, no como nos pasó en Santiago.

¿Qué gana Colombia con la presencia de Edwin Cardona?

Un jugador muy inteligente, que maneja los ritmos y sabe desequilibrar el juego, que va a su tiempo. Es muy inteligente como James que te lleva el partido por donde quieres. Y eso es importante.

¿Le preocupa que James Rodríguez no llegue como a las primeras dos fechas?

Estamos muy atentos a su situación física. En Inglaterra el juego es fuerte, de chocar, y él ha aprendido a sobrellevar eso. Pero también podemos decir que viene de jugar y eso es importante porque es regularidad, minutos, entrenamientos, sobre todo en esta época de pandemia.

Sebastián Villa estuvo en la lista de jugadores bloqueados

Sí, lo bloqueamos como a otros 41 jugadores más, pero al final no entró. Tengo que ser claro en este tema: no soy nadie para dar juicios de valor y para hacer las veces de juez. Alguna vez pasé por una situación similar, cuando me acusaron de cometer una injusticia, y sufrí bastante con la opinión pública y los medios. Por eso prefiero no opinar de cosas que no sean futbolísticas. Para eso hay un proceso judicial que se está llevando a cabo para encontrar las respuestas.

¿Qué opina del nivel de la liga local?

No es momento de hablar de eso. Me lo guardo para otro momento.

¿Qué jugadores de la liga local le llaman la atención?

Tengo una lista de futbolistas del torneo colombiano que tenemos en el radar, que creemos que cuentan con potencial para estar en la selección y que pueden ser llamados más adelante. Centrales, delanteros, varios, la verdad. Pero no es momento de dar nombres sino de pensar en Uruguay.

Primer llamado de Luis Suárez

Venimos hablando con él desde hace un año. Nos dejó claro que su sueño era estar con la selección y ahora lo va a cumplir. La decisión de querer estar con nosotros y no con la selección de España es algo muy personal y eso nos pone contentos porque quiere representar a su país.

¿Cómo piensa utilizar a Juan Guillermo Cuadrado?

Es tan polifacético que creo que la única posición que le falta ocupar es la de arquero. Ahora lo queremos más adelante, en una zona en la que haga más daño. Sabemos que como lateral lo hace bien, pero más arriba es vital para nosotros.

Caso Dávinson Sánchez

Se quedó en Europa para el nacimiento de su hijo y esperamos que pueda viajar este miércoles. Pero sabiendo cómo están los vuelos es algo que no se puede asegurar. Por eso llamé nueve defensores por si se hace necesario buscar una solución.

Volver a jugar a las 3:30 p.m.

Fue una decisión del cuerpo técnico que nos puede beneficiar. Y nadie puede decir nada. Nosotros no nos quejamos cuando Chile nos programó el partido tan tarde, tampoco lo haremos cuando tengamos que ir a La Paz a jugar con Bolivia. Son cosas de cada Federación y así como respetamos a los demás esperamos lo mismo hacia nosotros.