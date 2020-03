Así marcha la liga colombiana

Redacción deportes

Luego de siete fechas disputadas, y con el clásico entre Millonarios y Santa Fe por jugarse, este es el panorama del torneo colombiano. Nacional y Pasto, a pesar de no ganar, siguen en lo más alto de la tabla.

Nueve de los 10 partidos de la fecha siete de la liga colombiana ya se disputaron (falta el clásico entre Millonarios y Santa Fe de este martes) y el panorama en la tabla de posiciones no cambió mucho, al menos en la parte alta. A pesar de no ganar, Atlético Nacional sigue en la primera posición y, a pesar de perder en casa, Deportivo Pasto, se mantuvo en la segunda casilla.

No fue una jornada de locales, pues el único que pudo sumar tres puntos en su casa fue Júnior, que el viernes, de manera sufrida, superó 3-2 a Jaguares de Córdoba. Tolima, Once Caldas, Equidad y Bucaramanga sumaron por fuera, mientras que en los clásicos de Antioquia y Valle del Cauca no se pasó del empate.

Pasto dejó escapar la oportunidad de ser líder

El equipo dirigido por Diego Corredor llegó con opciones de asumir de nuevo el liderato de la liga. Sin embargo, en una tarde de errores el club nariñense no pudo con Equidad y terminó cayendo 2-1 en su casa.

Duro golpe para Pasto que todavía no se recupera de la eliminación de la Copa Suramericana a manos de Huachipato, llave en la que perdió en el juego de ida en Chile y también en el estadio Libertad (1-0). Sin embargo, el buen comienzo de temporada le permite al cuadro de Nariño mantenerse en los primeros puestos con 13 puntos. Eso sí, a diferencia de los demás tiene un juego menos.

El mensaje de la hinchada de Cúcuta

Más allá de la derrota con Bucaramanga, de lo mal que juega el equipo y del último lugar en la tabla, la noticia de este domingo fue el plantón que hicieron los hinchas de Cúcuta. La fanaticada del cuadro de la frontera no ingresó al estadio General Santander y durante todo el clásico de oriente alentó desde afuera.

Las gradas del escenario lucieron vacías y poca gente, muy poca gente, vio el gol de Diego Herazo con el que el club leopardo se quedó con los tres puntos. Semana convulsa para José Augusto Cadena, presidente de Cúcuta, que aunque ya arregló sus diferencias con la alcaldía y la gobernación, todavía no lo hace con la fanaticada.

Once Caldas se quedó con el clásico cafetero

Después de ocho años, cinco meses y tres días, Pereira y Once Caldas volvieron a enfrentarse en la primera división del fútbol colombiano. Y fue el cuadro blanco el que se quedó con la victoria por 3-1 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense.

Kevin Londoño, dos veces, y Marcelino Carreoza le dieron la victoria al conjunto que dirige Hubert Bodhert en un duelo al que llegaron 29 mil espectadores. Pereira demostró que es una ciudad futbolera así su equipo no gane, y que tiene todas las intenciones de apoyar para que la permanencia en primera sea una realidad.

Estos fueron los resulados del fin de semana:

Júnior 3-2 Jaguares

Patriotas 1-1 Boyacá

Nacional 1-1 Medellín

América 1-1 Cali

Alianza 0-1 Tolima

Pasto 1-2 Equidad

Rionegro 1-1 Envigado

Cúcuta 0-1 Bucaramanga

Pereira 1-3 Once Caldas

Así quedó la tabla de posiciones:

1.Nacional 14 puntos

2.Pasto 13

3.Alianza 12

4.Júnior 12

5.Santa Fe 11

6. Once Caldas 11

7.América 11

8.Tolima 10

9.Cali 10

10.Pereira 10

11.Águilas 9

12.Equidad 8

13.Envigado 8

14 Medellín 8

15.B/manga 8

16.Jaguares 7

17.Millonarios 5

18.Patriotas 4

19.Chicó 4

20.Cúcuta 3