Así puede conseguir las boletas para la Serie Colombia 2025

Leonardo Castro, jugador de Millonarios Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el inicio de una nueva temporada, cinco equipos colombianos —Millonarios, América, Deportivo Cali, Once Caldas y Junior— comenzarán su preparación en la Serie Colombia 2025, un torneo amistoso que también contará con la participación de Melgar y Universitario de Perú, así como Emelec de Ecuador.

Los partidos se disputarán entre el domingo 12 y el domingo 19 de enero, en las ciudades de Bogotá, Cali, Manizales, Barranquilla y Palmira.

Cada equipo tendrá la oportunidad de enfrentarse a un rival de otro país en una serie de cinco duelos. El cierre del torneo será el enfrentamiento entre Millonarios y América, los únicos equipos con dos apariciones, que se medirán entre sí a modo de final en Bogotá el último día.

Las boletas están disponibles

Desde este martes salieron a la venta las boletas para asistir a los tres partidos que tendrán acción en El Campín. El primero será América de Cali vs. Melgar el próximo domingo 12 de enero. Tras ese encuentro, el estadio de Bogotá será escenario de Melgar vs. Millonarios (16 de enero) y Millonarios vs. América (19 de enero).

El precio de cada boleta oscila entre los $35.000 y $80.000 dependiendo de la localía del estadio. Estos los puede encontrar en la página de TuBoleta.

Calendario de la Serie Colombia 2025 (Transmisión exclusiva de Disney+)

Domingo 12 de enero

América de Cali vs. Melgar

Horario: 5:00 p.m

Estadio: Pascual Guerrero

Martes 14 de enero

Junior vs. Universitario

Horario: 6:30 p.m

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Jueves 16 de enero

Millonarios vs. Melgar

Horario: 7:00 p.m

Estadio: El Campín de Bogotá

Sábado 18 de enero

Once Caldas vs. Universitario

Horario: 3:00 p.m

Estadio: Palogrande de Manizales

Deportivo Cali vs. Emelec

Horario: 8:00 p.m

Estadio: Palmaseca

Domingo 19 de enero

Millonarios vs. América

Horario: 5:00 p.m

Estadio: El Campín de Bogotá

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador