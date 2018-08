Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Copa Águila 2018

Redacción deportes

Este jueves se disputaron los últimos partidos de los octavos de final de la Liga Águila y se definieron los ocho equipos que jugarán los cuartos de final. Las llaves quedaron así: Millonarios vs. Jaguares, Santa Fe vs. Once Caldas, Equidad vs. Leones y Júnior vs. Nacional. Aquel equipo que logre el título de este certamen, conseguirá un cupo para representar al país en la Copa Libertadores de 2019.

En los octavos, Millonarios dejó en el camino al Boyacá Chicó; Jaguares, a Bucaramanga; Once Caldas, al Independiente Medellín; Santa Fe, al Envigado; Leones, al América de Cali; Equidad, al Deportivo Cali; Júnior, al Deportes Quindío; y Nacional, a Patriotas de Boyacá.

En esta fase el único equipo de la B que seguía en competencia era el Deportes Quindío, sin embargo, anoche cayó 3-1 ante el Júnior, en su estadio. En otro de los partidos destacados de la jornada, el Once Caldas venció 2-1 al Medellín y decretó la serie 3-1 a su favor, gracias a la victoria que había conseguido en el estadio Atanasio Girardot.

En los próximos días se darán a conocer las fechas exactas de los cruces en los cuartos de final.