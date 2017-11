Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila

Luego del polémico triunfo 1-0 del Tolima sobre Equidad en el Estadio de Techo se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Liga Águila.

Los primeros cuatro equipos de la tabla (1. Júnior 39 pts., 2. Santa Fe 39 pts., 3. Nacional 38 pts. y 4. Millonarios 36 pts.) cerrarán sus respectivas llaves en condición de local. Estos fueron los cruces que determinó el sorteo que realizó la Dimayor.

Llave A: Junior vs. América

Llave B: Independiente Santa Fe vs. Jaguares

Llave C: Nacional vs. Tolima

Llave D: Millonarios vs. Equidad

Las semifinales se desarrollarán de la siguiente manera: el ganador de la llave A se medirá con el de la D mientras que ocurrirá lo propio con el vencedor de la llave B y la C.

Todo listo para la fiesta de los Cuartos de Final de @LigaAguila II - 2017. Así quedaron definidas las llaves. #FPC @JuniorClubSA vs @AmericadeCali @SantaFe vs @JaguaresdeCord @nacionaloficial vs @cdtolima @MillosFCoficial vs @Equidadfutbol pic.twitter.com/A2bvaUA3wK

