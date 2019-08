Así quedaron los cuartos de final de la Copa Colombia

Redacción deportes

Con la clasificación de Atlético Nacional, a pesar de perder 2-0 con Santa Fe en El Campín, quedaron listas las llaves de cuartos de final de la Copa Colombia. Deportivo Pereira y Deportivo Pasto chocarán en la primera llave, mientras que Independiente Medellín y Once Caldas también por la parte alta del cuadro.

Más abajo, Nacional jugará con Deportes Tolima y Júnior hará lo respectivo con Deportivo Cali. El 28 de agosto será los partidos de ida, mientras que la vuelta se disputará el 11 de septiembre.

El cuadro matecaña es el único sobreviviente de la segunda división del fútbol colombiano, mientras que los otros siete clubes son de primera. Recordemos que quien se quede con el título tendrá un tiquete a la Copa Libertadores de 2020.

Estas son las llaves:

Pereira vs. Pasto jugara con el ganador de Medellín vs. Once Caldas

Nacional vs. Deportes Tolima jugara con el vencedor de Júnior vs. Deportivo Cali.