Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la jornada de este sábado

Fredy Montero y Duván Vergara, delanteros de Cali y América, respectivamente. Foto: Cali / América

En el cierre de la jornada de este sábado, Deportivo Cali rescató un preciado punto como visitante tras empatar 1-1 con Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, en la novena fecha de la Liga BetPlay.

El equipo local se adelantó en el marcador en el primer tiempo gracias a un penalti ejecutado por Yeison Guzmán al minuto 22, quien cruzó su disparo mientras el arquero Alejandro Rodríguez se lanzaba hacia el otro lado. Pese a los esfuerzos del Cali por igualar, destacando a Anderson Plata como su jugador más desequilibrante, no lograron perforar la defensa tolimense en la primera mitad.

Sin embargo, un punto de inflexión llegó con la expulsión de Jeison Lucumí (33), quien vio la tarjeta roja tras una dura falta sobre Onel Acosta, dejando a Tolima con diez hombres.

Deportivo Cali aprovechó esta ventaja tras el descanso y, con otra actitud, forzó un penalti luego de una falta sobre Anderson Plata. Fredy Montero, con gran frialdad, tomó el balón y convirtió el empate con una elegante definición, pues picó la pelota para desatar la euforia del equipo azucarero

Los vallecaucanos se envalentonaron y supieron aprovechar el hombre de más, dominando la posesión del balón. Sin embargo, carecieron de eficacia para marcar la diferencia ante un Tolima que se echó para atrás y asumió un rol defensivo para cuidar el resultado.

Aunque hubo algunas jugadas de peligro, ninguna logró concretarse. Finalmente, ambos equipos firmaron el empate en Ibagué, pero Deportivo Cali continúa sin solidez y se mantiene en el fondo de la tabla, comprometido con el descenso.

El próximo partido de Cali será de visita ante Once Caldas en el estadio Palogrande el sábado 14 de septiembre a las 6:00 p.m., mientras que Tolima visitará el miércoles a América en el estadio Pascual Guerrero a las 6:00 p.m.

América ganó en Villavicencio

En el duelo previo, América logró un agónico triunfo 1-0 ante Jaguares en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio, gracias a un gol de penalti convertido por Duván Vergara (90+4) en la jornada nueve de la Liga BetPlay. Con este resultado, el equipo escarlata se consolidó entre los ocho primeros de la tabla de clasificación.

Durante la primera parte, el equipo escarlata fue mucho más que Jaguares en ataque. Los vallecaucanos buscaron el gol por las bandas y con jugadas individuales. Sin embargo, la falta de desequilibrio y precisión pesaron más en el plantel dirigido por el uruguayo Jorge Da Silva.

La jugada más clara fue un penalti sobre Rodrigo Holgado al minuto 25. El delantero de América tomó la responsabilidad de patear desde los doce pasos, pero el arquero Giovanni Banguera atajó y mantuvo su arco en cero.

En la segunda parte, las cosas no cambiaron mucho. Jaguares siguió defendiéndose ante América, que insistió bastante en ataque, pero no pudo adelantarse en el marcador hasta el minuto 90.

Durante una jugada en ataque, el defensor Óscar Vanegas tocó el balón el brazo y el árbitro sancionó pena máxima a favor de la ‘Mechita’.

Duvan Vergara, con la responsabilidad de la victoria, cambió el penalti por el gol y América celebró en Villavicencio. El equipo escarlata sumó su cuarta victoria y llegó a los 13 puntos, los cuales lo dejaron en la quinta posición de la Liga BetPlay.

Este domingo los partidos serán Once Caldas vs. Millonarios (3:00 p.m.), Alianza vs. Fortaleza (5:10 p.m.) y Pasto vs. Medellín (7:20 p.m.)

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la jornada de este sábado

