Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras los partidos de este lunes

Julián Quiñones celebrando su gol con Deportes Tolima en la primera jornada de la Liga BetPlay 2025-l. Foto: Deportes Tolima

La primera fecha de la Liga BetPlay 2025 está por llegar a su fin. Este lunes se jugaron los partidos entre Águilas Doradas y La Equidad, y Deportes Tolima contra Deportivo Pasto, dejando pendiente el duelo entre Fortaleza y Envigado, que se jugará este martes. El compromiso aplazado entre Unión Magdalena y Millonarios, debido al ataque sufrido por el plantel embajador el viernes al llegar al estadio Sierra Nevada de Santa Marta, se disputaría a mediados de febrero.

En el primer encuentro de este lunes, Águilas Doradas y La Equidad empataron 1-1 en un partido sin muchas emociones en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Johan Caballero adelantó al equipo local al minuto 20, y el empate llegó al minuto 83 gracias a un gol de Élan Ricardo.

En el segundo partido, el técnico español Ismael Rescalvo debutó con victoria al mando del Deportes Tolima. El equipo pijao venció 2-0 a Deportivo Pasto con goles de Gonzalo Lencina, que abrió el marcador al minuto 48, y de Julián Quiñones, quien al minuto 66 aumentó la ventaja para el subcampeón colombiano.

En otros partidos de la jornada, Atlético Nacional derrotó 4-0 a Once Caldas, y América se impuso 4-3 a Llaneros. El domingo, Santa Fe venció 2-1 a Deportivo Pereira, mientras que los duelos Junior vs. Cali y Alianza vs. DIM terminaron en empate.

La primera fecha concluirá este martes 28 de enero con el partido entre Fortaleza y Envigado a las 8:00 p.m. en el Metropolitano de Techo.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025

Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay

Viernes 31 de enero

Santa Fe vs. Tolima (7:30 p.m.)

Sábado 1 de febrero

Once Caldas vs. Fortaleza (3:00 p.m.)

Pasto vs. Millonarios (5:10 p.m.)

Junior vs. Águilas (7:20 p.m.)

Domingo 2 de febrero

Equidad vs. Nacional (2:00 p.m.)

Cali vs. Envigado (4:10 p.m.)

DIM vs. Boyacá Chicó (6:20 p.m.)

Bucaramanga vs. América (8:30 p.m.)

Lunes 3 de febrero

Pereira vs. Alianza (6:30 p.m.)

Llaneros vs. Unión Magdalena (8:30 p.m.)

