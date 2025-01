Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras los primeros partidos del fin de semana

Alianza y Medellín, con un empate, cerraron la jornada de este domingo. Foto: Alianza Valledupar, vía X

La Liga BetPlay 2025 inició este fin de semana con emociones, goles y polémicas. Tras la primera jornada parcial, el líder es Nacional, que con su contundente victoria 4-0 sobre Once Caldas en Medellín se ubicó en la cima de la tabla gracias a su superior diferencia de goles.

Lo escoltan América y Santa Fe, ambos con tres puntos, pero con menor margen en sus triunfos. América protagonizó un partidazo en Cali al vencer 4-3 a Llaneros, mientras que Santa Fe, en Bogotá, se impuso 2-1 al Pereira.

Santa Fe se impuso a Pereira en El Campín y empezó con tres puntos su camino en el primer semestre de la Liga BetPlay 2025. 🔗👇 https://t.co/9ne8M9E6cV — El Espectador (@elespectador) January 26, 2025

El cierre del domingo estuvo marcado por el empate 1-1 entre Medellín y Alianza Petrolera en Valledupar. Esta fue la segunda igualdad de la fecha, luego del 0-0 entre Junior y Deportivo Cali en Barranquilla.

Un arranque vergonzoso de la Liga BetPlay y los partidos que faltan en la primera fecha

El torneo comenzó el viernes con dos encuentros de contraste. Por un lado, Boyacá Chicó superó 1-0 a Bucaramanga en Tunja, pese a los inconvenientes eléctricos que retrasaron el compromiso.

Por otro, el partido entre Unión Magdalena y Millonarios en Santa Marta tuvo que ser aplazado debido a un ataque al bus del equipo bogotano, un hecho lamentable que dejó heridos y manchó el inicio del campeonato.

Con tres partidos aún por disputarse entre lunes y martes, Nacional parte como líder provisional. Águilas Doradas vs. Equidad y Tolima vs. Pasto este lunes, además de Fortaleza vs. Envigado el martes, completarán la primera fecha y podrían alterar las primeras posiciones.

Por ahora, los verdolagas, vigentes campeones, dan un golpe de autoridad en el inicio del semestre.

Así quedó la tabla tras los primeros partidos

