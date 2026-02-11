Logo El Espectador
Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras victoria de Internacional de Bogotá sobre Cali

Internacional se adueñó del liderato tras un triunfo vibrante sobre el cuadro azucarero, mientras Millonarios también celebró en casa con el regreso goleador de Falcao.

Daniel Bello
Daniel Bello
12 de febrero de 2026 - 03:34 a. m.
Los jugadores del Internacional de Bogotá celebran uno de los goles con los que vencieron a Deportivo Cali.
Los jugadores del Internacional de Bogotá celebran uno de los goles con los que vencieron a Deportivo Cali.
Foto: Internacional de Bogotá
Internacional de Bogotá derrotó 3-2 este miércoles a Deportivo Cali en el estadio Metropolitano de Techo, en compromiso correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026. En un partido vibrante y cambiante, el conjunto capitalino impuso condiciones en casa y se acomodó en la cima.

El triunfo le permitió al equipo bogotano ponerse en el primer lugar de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Ricardo Valiño alcanzaron 13 puntos y confirmaron su buen arranque de campeonato, respaldado en una propuesta ofensiva que ha sabido responder en momentos decisivos.

Deportivo Cali golpeó primero con un tanto de Steven Rodríguez, que silenció por instantes a la tribuna local. Sin embargo, antes del descanso, Carlos Vivas encontró el empate y devolvió la calma a Internacional, que no bajó los brazos.

En el arranque del complemento, Johan Martínez volvió a poner en ventaja al cuadro azucarero, dirigido por Alberto Gamero. Pero la reacción del local fue contundentente. Larry Vásquez y Juan Valencia, en un lapso de dos minutos, revirtieron el marcador y dejaron los tres puntos en Bogotá.

Internacional comparte las 13 unidades con Deportivo Pasto y tiene la misma diferencia de gol. No obstante, los volcánicos, bajo la conducción del español Jonathan Risueño, han marcado menos tantos, criterio que hoy le permite al conjunto capitalino ocupar la cima.

Por ahora, entre los ocho mejores del campeonato aparecen, además de Internacional y Pasto, Bucaramanga, Junior, Tolima, Llaneros, Águilas Doradas y América. Todavía es muy pronto para marcar tendencias en la primera división del fútbol profesional colombiano.

Millonarios venció a Águilas en El Campín

Más temprano este miércoles, también en Bogotá, Millonarios recibió a Águilas Doradas en El Campín. El cuadro embajador logró, aunque con sufrimiento, su primera victoria del semestre en un duelo cerrado y cargado de tensión.

El único gol del compromiso llegó desde el punto penalti. Radamel Falcao García asumió la responsabilidad y convirtió para darle la victoria al equipo de sus amores. Además, significó el primer triunfo de los albiazules bajo la dirección técnica de Fabián Bustos.

Con ese resultado, Millonarios llegó a cinco puntos en la clasificación. Aún necesita encadenar triunfos para escalar posiciones, pues por ahora ocupa la casilla 16 y continúa lejos de los puestos de privilegio en la Liga BetPlay Dimayor 2026.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay Dimayor 2026:

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

