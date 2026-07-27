Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II tras la primera fecha

Mateo Zuleta anotó en la victoria 5-1 de Once Caldas sobre Cúcuta Deportivo. Foto: Once Caldas DAF

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Puede parecer prematuro hablar de la tabla de posiciones después de apenas una fecha de la Liga BetPlay Dimayor, pero cada punto cuenta desde el comienzo. Los equipos que no logren sumar ahora podrían terminar lamentando esas unidades cuando llegue el momento decisivo del todos contra todos y se definan los clasificados.

Por diferencia de gol, Once Caldas aparece en lo más alto luego de golear 5-1 a Cúcuta Deportivo en el cierre de la primera fecha este domingo. Jefry Zapata, Andrés Felipe Roa, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno marcaron para el blanco blanco, mientras Lucas Ríos anotó para el conjunto visitante.

Para los equipos de Bogotá fue un fin de semana amargo y el balance resultó negativo. Todo comenzó el sábado en El Campín, donde un Millonarios en deuda con su público, pese a tener la pelota y generar más llegadas que su rival, perdió 1-0 con Atlético Bucaramanga. Emerson Batalla marcó el único gol sobre la hora.

Los otros tres partidos que involucraron equipos capitalinos se disputaron el domingo. A primera hora, Internacional de Bogotá recibió al América de Cali en un Campín cuyas tribunas se tiñeron de rojo. Los Diablos Rojos se quedaron con los tres puntos tras imponerse 2-0, gracias a los goles de Tilman Palacios y Yeison Guzmán.

Luego llegó el turno de Santa Fe, que visitó a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín. A pesar de que Nahuel Bustos consiguió anotar el empate parcial para el conjunto cardenal, el cuadro paisa reaccionó y terminó quedándose con los tres puntos gracias a las anotaciones de Andrés Ricaurte y Frank Lozano.

El único equipo capitalino que no perdió en esta primera fecha del torneo clausura fue Fortaleza, que empató 1-1 con Alianza en Valledupar. Jhon Jairo Solís puso en ventaja a los Amix con un remate que pegó en el travesaño antes de terminar en el fondo de la red, pero Cristian Vergara igualó en el segundo tiempo.

De la primera fecha, solamente el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional no pudo disputarse, debido a que un evento cultural en Tunja obligó a aplazarlo. La primera división del fútbol profesional colombiano continuará esta semana con la segunda jornada, que comenzará el jueves 30 de julio y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II tras la primera fecha:

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