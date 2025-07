Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la tercera fecha

La tercera jornada terminó con la victoria de Envigado en condición de visitante frente a Independiente Medellín y con el empate 1-1 de Cali y Fortaleza. Junior es líder en solitario con puntaje perfecto. Foto: Junior, vía X

Terminó la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2025, una fecha cargada de sorpresas, goles, empates inesperados y actuaciones preocupantes de algunos equipos grandes. Junior es el líder sólido con puntaje perfecto, mientras que Medellín, finalista del semestre anterior, sigue sin conocer la victoria.

El martes, Santa Fe y Águilas Doradas igualaron 0-0 en El Campín en un partido deslucido, con poco ritmo y muchas imprecisiones. Más tarde, Atlético Nacional perdió el invicto en su visita al Deportivo Pereira. El equipo de Dudamel ganó 2-1 con goles de Sammy Merheg y Carlos Darwin Quintero, en un duelo de alta tensión donde el verde paisa no pudo sostener su buen inicio de campeonato.

El miércoles fue sorpresivo para Millonarios. En su debut liguero, tras dos fechas aplazadas, cayó 1-0 ante La Equidad. A pesar de dominar en tenencia y ritmo, el equipo de Gamero no concretó sus opciones y fue víctima del orden táctico de los aseguradores. En la noche, Junior arrasó con Unión Magdalena en el clásico costeño: ganó 4-1 en el Metropolitano con anotaciones de Rivas, Chará, Enamorado y un autogol, ratificando su condición de puntero invicto.

Este jueves, Deportivo Cali y Fortaleza empataron 1-1 en un partido trabado y con muchas interrupciones. Hurtado anotó para los caleños y Jhon Martínez igualó para la visita. En el otro cierre de jornada, Envigado dio el golpe en el Atanasio Girardot al vencer 4-3 al Medellín. Daniel Arcila fue la figura con un triplete en un partido repleto de emociones: tres penaltis, cuatro expulsiones y un DIM que sigue sin reacción en el torneo.

Pero no todos los equipos jugaron. Los duelos Once Caldas vs. Bucaramanga y Deportivo Pasto vs. América fueron aplazados. ¿La razón? Tres de esos clubes estaban jugándose la vida en la Copa Sudamericana. América de Cali avanzó a octavos tras vencer 2-0 a Bahía en casa, y Once Caldas hizo lo propio con una contundente goleada 4-0 frente a San Antonio Bulo Bulo en Manizales. Bucaramanga, por su parte, rozó la hazaña ante Atlético Mineiro. Ganó 1-0 con gol de Jefferson Mena y forzó los penales en Brasil, pero cayó 3-1 desde los doce pasos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 3

📊 1. Junior 9 3 +6 2. Fortaleza 7 3 +2 3. Atlético Nacional 6 3 +3 4. Santa Fe 5 3 +1 5. Llaneros 5 3 +1 6. Boyacá Chicó 4 3 +1 7. Envigado 4 3 0 8. Deportivo Pereira 4 3 0 9. Alianza 4 3 0 10. La Equidad 4 3 -1 11. Pasto 3 1 +1 12. Tolima 3 3 -1 13. Águilas Doradas 2 3 -1 14. Deportivo Cali 2 3 -2 15. Bucaramanga 1 1 0 16. América 1 1 0 17. Medellín 1 3 -3 18. Unión Magdalena 1 2 -3 19. Millonarios 0 1 -1 20. Once Caldas 0 2 -3

