Así quedó la tabla del fútbol colombiano tras el cierre de la fecha 8

* Redacción Deportes

Hacían falta dos partidos para culminar la fecha 8 del fútbol profesional colombiano. Cúcuta enfrentó en horas de la tarde a Jaguares en Montería y lo venció 3-0. Con esa victoria los motilones salieron del último puesto de la tabla y ahora se ubican en la casilla 18 detrás de Millonarios.

Equidad, que recibía a Pasto en el cierre de la fecha 8 en el estadio de Techo de Bogotá, empató 1-1 con Pasto. Los dirigidos por Diego Corredor se mantuvieron en el segundo puesto, mientras que los aseguradores se quedaron en la fecha 13.

En el partido más destacado de la fecha, Santa Fe recibió a Nacional en El campín. Un empate por 2-2 dejó a los verdolagas como líderes.

Tolima le ganó por la mínima diferencia a Patriotas gracias a un gol de media distancia de Daniel Cataño y logró escalar a la cuarta posición con 13 puntos, los mismos de Santa Fe y Pasto.

Millonarios sigue sin ganar y se sigue hundiendo en el fondo de la tabla. La derrota en Medellín contra el poderoso por 1-0 lo dejó en la casilla 17 con seis puntos de 24 posibles. Con el gol de Javier Reina, el equipo paisa respiró y quedó a un punto de América, cuadro que empató con Once Caldas en Manizales y llegó a 12 unidades.

La fecha 9 de la liga la abrirá Millonarios el día viernes cuando reciba a las 7:40 p.m. a Once Caldas en Bogotá. Patriotas vs. Envigado; Cúcuta vs. Cali; Alianza vs. Medellín; Nacional vs. Tolima; Pereira vs. Santa Fe; Junior vs. Águilas; América vs. Bucaramanga; Equidad vs. Chicó y Pasto vs. Jaguares serán los encuentros restantes.

Así las cosas, la tabla del fútbol colombiano quedó de la siguiente manera:

1. Nacional (15 puntos; +7).

2. Pasto (14 puntos; +6).

3. Santa Fe (13 puntos; +5).

4. Tolima (13 puntos; +5).

5. Alianza Petrolera (13 puntos; +2)

6. Junior (13 puntos; +2)

7. Once Caldas (12 puntos; +3).

8. América (12 puntos; +2).

9. Deportivo Cali (11 puntos; +3).

10. Deportivo Pereira (11 puntos; -1).

11. Independiente Medellín (11 puntos; -1).

12. Águilas Doradas (10 puntos; 0).

13. Envigado (9 puntos; 0).

14. Bucaramanga (9 puntos; -7).

15. Equidad (9 puntos; 0).

16. Jaguares (7 puntos; -5).

17. Millonarios (6 puntos; -4).

18. Cúcuta (6 puntos; -5).

19. Boyacá Chicó (5 puntos; -6).

20. Patriotas (4 puntos; -6).