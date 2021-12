Así se están armando -y desarmando- los clubes de la Liga

Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, confirmó el regreso del delantero a Júnior, el pasado miércoles. Foto: Crédito: Twitter @AlejandroChar

uego del título de Liga del Deportivo Cali, los equipos del fútbol colombiano se están armando y desmantelando para afrontar la temporada 2022. ¿El que más se ha movido? El Júnior de Barranquilla.

Casi 50 goles firmaron en la última semana. Miguel Borja viene de anotar 24 goles en 2021, tras descender con el Gremio de Brasil, y Fernando Uribe metió 23 tantos, luego de ser el hombre que más marcó en Colombia este año. Esa será la nueva delantera del equipo Tiburón. Y no solo llegaron ellos: Daniel Giraldo, uno de los mejores volantes mixtos del país, dejó Millonarios y fírmó con el club, al igual que Ómar Albornoz, extremo ilustre del Deportes Tolima. A ellos se podría sumar Yesus Cabrera, quien acaba de rescindir su contrato con el Cuiabá de Brasil y ser dirigido otra vez por Juan Cruz Real.

Si le interesa seguir leyendo sobre deportes, puede ingresar aquí

El otro equipo que más movimiento ha tenido ha sido Independiente Santa Fe con el regreso de uno de sus ídolos, Wilson Morelo. Junto a él llegaron Matías Mier y Wilfrido de la Rosa, una de las claves del gran semestre que tuvo el Pereira. A ellos se suman las incorporaciones de Alejandro Gutiérrez, José Silva, Ezequiel Aguirre y Hárold Rivera Jr. El equipo cardenal informará en unos días el regreso de Fabián Sambueza, quien no tuvo un buen andar en el Júnior.

El subcampeón, el Deportes Tolima, es la otra escuadra que se ha movido antes de culminar el año. Se le fueron dos pilares como Álvaro Montero y Ómar Albornoz, pero ya hicieron saber sobre las llegadas de Michael Rangel, Álvaro Meléndez, Alexánder Domínguez, Fabián Mosquera, José Moya y el peruano Raziel García, la gran apuesta del equipo de Ibagué el próximo año, un jugador de selección.

De resto, el movimiento ha sido más bien poco de los equipos. Bucaramanga, fiel a su estilo de semestre en semestre, anunció la incorporación de siete jugadores, pero la desvinculación de 15. La misma historia de todos los años. Y el Pereira anunció el regreso de un jugador que dejó huella en la institución: Leo Castro.

Ahora bien, las aguas quietas de la mayoría de los equipos llama la atención, sobre todo las de Millonarios y Atlético Nacional. El equipo embajador, que perdió a dos de sus jugadores capitales al transferirlos al Júnior, no ha informado sobre llegadas diferentes a las del portero Álvaro Montero, fichaje que motivaron hace un par de meses. La apuesta de la directiva, otra vez, será potenciar y apostarle a la cantera ante la falta de inversión.

Puede leer: Yuri Alvear, de campeona a formadora de nuevos atletas

Por los lados de Nacional, hace unos días Pachuca compró al central Geisson Perea, quien llegó recomendado por Stefan Medina y Óscar Murillo. De resto no han advertido más llegadas y salidas, aunque los rumores de los acercamientos con Giovanni Moreno son cada vez más fuertes. El volante culminó su contrato en el fútbol chino y tiene serias oportunidades de regresar.

Otras dos figuras de nuestro fútbol que podrían volver a la Liga son Edwin Cardona y Hugo Rodallega. El primero no seguirá en Boca Juniors, y algunos rumores lo ubican en el América de Juan Carlos Osorio o en Racing de Argentina. Y Rodallega, fiel a su costumbre de los últimos cinco años, todos los mercados de pases coquetea con varios equipos grandes del país, pero sin cerrar los acuerdos. Su intención ha sido seguir en el exterior todos estos años.

Le puede interesar: El extraño caso de Peng Shuai: Abuso, denuncia y negación

Si no recibe una oferta del exterior, Andrés Ricaurte volverá a jugar en Independiente Medellín. El América aún no anuncia refuerzos, pero ya se conoce que no serán muchos. Osorio pide jugadores de calidad, pero su espalda con la directiva no es la mejor, que sí respaldará su continuidad, a pesar de los malos resultados. Rescindir su contrato, al que le queda un año, tiene un costo muy elevado.

Y el Cali campeón perderá sus dos columnas vertebrales del mediocampo: Jhojan Valencia y Andrés Colorado. Parece que Teo Gutiérrez continuará para la Copa Libertadores, al igual que el extremo John Vásquez.