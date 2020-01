Así se jugará el cierre de la fecha 2 de la Liga BetPlay

* Redacción Deportes

Alianza Petrolera contra Deportivo Pereira; Independiente Santa Fe contra Envigado y Cúcuta Deportivo contra Millonarios serán los partidos de la jornada. Al finalizar la fecha, la selección de Colombia sub 23 enfrentará a Chile por el preolímpico.

Ya se jugaron siete partidos de esta segunda fecha de la Liga BetPlay y el único con puntaje perfecto es Atlético Nacional, que anoche logró una remontada histórica tras vencer a Equidad 4-3 en condición de visitante y luego de ir perdiendo por tres goles en los primeros 30 minutos del primer tiempo. Alianza Petrolera contra Deportivo Pereira; Independiente Santa Fe contra Envigado y Cúcuta Deportivo contra Millonarios serán los partidos que cerrarán esta fecha.

Nacional lleva dos victorias; América salvo un empate en el último minuto del partido en su visita a Jaguares; Cali y Junior no se sacaron ventajas en Palmaseca; Once Caldas no levanta cabeza y volvió a empatar en casa contra Bucaramanga; Medellín aprovechó la localía y venció a Rionegro; Boyacá Chicó pisó fuerte y venció en el clásico boyacenses a Patriotas; Pasto y Tolima se fueron sin goles; Equidad sumó su segunda derrota. Así van las cosas en esta segunda fecha.

Alianza oficiará de local otra vez y recibirá a Deportivo Pereira. Ambas escuadras buscarán su primera victoria y empezarán a pensar en los puntos que deben sumar en la tabla del descenso.

Santa Fe logró sacar un empate en Manizales la primera fecha y ahora hará su debut en El Campín cuando enfrente a Envigado, club que venció 1-0 a Chicó en la primera fecha. La novedad en el equipo 'Cardenal' será Yohandry Orozco, uno de los últimos refuerzos para la plantilla que dirige Harold Rivera.

Cúcuta Deportivo quiere mejorar en el futbolístico para alejar las miradas y las críticas por la mala administración de sus dirigentes. En el primer partido, los 'Motilones' empataron contra Patriotas y ahora buscarán vencer a Millonarios, equipo que perdió en su debut como local frente a Deportivo Pasto con un nivel inferior a lo esperado. Los dirigidos por Gamero quieren levantar cabeza e irán a recuperar los puntos perdidos en casa.

Alianza Petrolera vs. Deportivo será transmitido desde las 4:00 p.m. por Win Sports; mientras que los partidos de Santa Fe y Millonarios irán por los dos canales de Win desde las 6:05 p.m.