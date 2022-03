Así se jugará la fecha de clásicos de la Liga BetPlay:

América y Cali se enfrentan este sábado desde las 6:10 p.m. Foto: Dimayor

Cali y América disputarán este sábado un clásico vital para las aspiraciones de sus técnicos Rafael Dudamel y Juan Carlos Osorio, respectivamente, en la décima jornada de la liga colombiana, en la que Millonarios defenderá el liderato el domingo frente a Santa Fe. Nacional, por su parte, buscará salir de su crisis derrotando a Medellín.

Los azucareros vienen de derrotar el fin de semana al Unión Magdalena por 0-2 como visitantes, pero necesitan seguir sumando puntos para salir del fondo de la tabla, pues actualmente ocupan el puesto 18 con siete unidades.

Sin embargo, Dudamel, exseleccionador de Venezuela, tendrá que lidiar en este partido con la baja de su gran estrella, Teo Gutiérrez, quien fue sancionado por dos jornadas por provocar a los hinchas del Deportes Tolima en el duelo de vuelta de la Superliga, que ganó el vino tinto y oro.

En este encuentro ya puede ser tenido en cuenta por el técnico el goleador argentino Agustín Vuletich, que fue anunciado esta semana como nuevo delantero del club y llega al conjunto azucarero tras haber jugado en Medellín.

Entre tanto, América de Cali, dirigido por Juan Carlos Osorio, llega motivado tras vencer 2-0 el fin de semana anterior al Once Caldas, que era el único equipo invicto que quedaba en la Liga BetPlay.

Osorio contará con todas sus cartas, entre las que aparecen jugadores experimentados como el español Iago Falque, el veterano Adrián Ramos o el argentino Alejandro Quintana, que anotó un doblete en el partido de la semana anterior. Los escarlatas son décimos con 12 unidades.

Millonarios llega golpeado al clásico capitalino

Pese a que es líder y viene en una buena racha en el campeonato, Millonarios llega golpeado tras caer eliminado en la fase dos de la Copa Libertadores tras caer 2-0 en Río con Fluminense al duelo con Independiente Santa Fe en el clásico bogotano.

Los embajadores acumulan 20 unidades en el torneo local, de los cuales consiguieron 15 en los últimos cinco partidos y esperan alargar esa racha frente a un rival que es octavo con 13 puntos, producto de un rendimiento irregular.

Se espera que el técnico Alberto Gamero ponga en la cancha a jugadores que guardó en las últimas dos jornadas por los duelos contra Fluminense, entre los que sobresalen los centrocampistas Daniel Ruiz y David Mackalister Silva, así como el lateral Andrés Román.

Por el lado de Santa Fe, a cargo del argentino Martín Cardetti, no estará el portero Leandro Castellanos, que se recupera de una apendicitis, ni el central José Ortiz, expulsado en el empate 1-1 con Patriotas, pero sí aparecerán el lateral Dairon Mosquera, el veterano Carlos ‘la Roca’ Sánchez y el goleador Wilson Morelo.

La jornada arrancará el viernes con el clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, y tendrá otros duelos interesantes como Júnior vs. Unión Magdalena, en el clásico de la costa o Atlético Nacional vs. Medellín, que se jugará el domingo.

Los verdolagas llegan con una situación similar a la de Millonarios. Aunque vienen de caer por 3-1 con Bucaramanga por Liga, se mantienen en la parte alta de la tabla, pero también golpeados por quedar eliminados en la Copa Libertadores frente a Olimpia. El poderoso, por su lado, viene mejorando su fútbol y quiere aprovechar el bajón de su rival de patio para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones.

Así se jugará la fecha de clásicos de la Liga BetPlay:

Viernes 4 de marzo:

Once Caldas-Deportivo Pereira (7:40 p.m.).

Sábado 5 de marzo:

Junior-Unión Magdalena (4:05 p.m.).

Deportivo Cali-América (6:10 p.m.).

Equidad-Patriotas (8:15 p.m.).

Domingo 6 de marzo:

Alianza Petrolera-Atlético Bucaramanga (4:05 p.m.).

Independiente Santa Fe-Millonarios (6:10 p.m.).

Atlético Nacional-Independiente Medellín (8:15 p.m.).

Lunes 7 de marzo:

Cortuluá-Deportes Tolima (7:40 p.m.).

Martes 8 de marzo:

Águilas Doradas-Envigado (5:30 p.m.)

Jaguares-Deportivo Pasto (7:35 p.m.).