Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina en Colombia durante 2025

Este martes por la noche, la Dimayor realizó el sorteo oficial del fixture para la novena edición de la Liga Femenina.

La primera jornada incluirá emocionantes enfrentamientos como Santa Fe vs. Alianza, Pasto vs. Millonarios y Bucaramanga vs. Atlético Nacional, mientras que la fecha nueve será la de los clásicos.

Aún se encuentra pendiente la definición de la fecha de inicio de esta primera jornada.

Los partidos de la primera fecha de la Liga Femenina 2025

Santa Fe vs. Alianza

Pasto vs. Millonarios

América vs. Fortaleza

Equidad vs. Real Santander

Once Caldas vs. Cali

Medellín vs. Junior

Orsomarso vs. Inter de Palmira

Bucaramanga vs. Atlético Nacional

Los clásicos de la novena fecha de la Liga Femenina 2025

Nacional vs. Medellín

Santa Fe vs. Nacional

América vs. Cali

Internacional vs. Orsomarso

Pasto vs. Once Caldas

Junior vs. Alianza

Equidad vs. Fortaleza

Bucaramanga vs. Real Santander

¿Cómo se jugará la Liga Femenina en 2025?

El torneo contará con 16 equipos y se llevará a cabo entre febrero y septiembre, lo que lo convierte en uno de los campeonatos más largos de los últimos años.

“Durante estos meses de competencia, se disputarán un total de 158 partidos, consolidando a la Liga Femenina BetPlay 2025 como un evento de primer nivel”, aseguró la Dimayor.

Este será el sistema de juego de la Liga Femenina 2025

Fase I: Todos contra todos + una jornada de clásicos.

Fase II: Cuadrangulares con los ocho mejores equipos clasificados, distribuidos en dos grupos de cuatro equipos. Cada grupo jugará un formato de todos contra todos a ida y vuelta.

Fase III: Semifinales a ida y vuelta, enfrentando al primero del Grupo A contra el segundo del Grupo B (1A vs. 2B) y al primero del Grupo B contra el segundo del Grupo A (1B vs. 2A).

Fase IV: Gran Final a ida y vuelta entre los ganadores de las semifinales. Los dos equipos finalistas de la Liga Femenina BetPlay 2025 serán los representantes de Colombia en la Copa Libertadores Femenina de este año.

Estos serán los 16 equipos participantes

Atlético Nacional

Deportivo Independiente Medellín

América de Cali

Deportivo Cali

Millonarios FC

Independiente Santa Fe

Once Caldas DAF

Deportivo Pasto

Junior FC

Real Santander

La Equidad

Fortaleza CEIF

Alianza Valledupar FC

Atlético Bucaramanga

Orsomarso SC

Internacional FC

