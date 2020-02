Así se jugará la quinta fecha de la Liga BetPlay

Redacción deportes

Este viernes comienza la quinta jornada de la liga colombiana, torneo que va a toda velocidad y que de a poco va perfilando los clubes más regulares, los que todavía no han podido arrancar y los de los altibajos, que son la mayoría.

El primer encuentro de la jornada será entre Rionegro y Deportes Tolima (6:00 p.m.). Mientras que el cuadro paisa es séptimo con siete unidades, los de Ibagué, que viene de ganar su primer partido de Copa Libertadores (frente a Macará) se ubican en la casilla 11. A segunda hora, Alianza Petrolera será local frente a Equidad (8:05 p.m.).

Ya el sábado la programación tendrá tres choques: América vs. Independiente Medellín (4:00 p.m,), Millonarios vs. Boyacá Chicó (6:15 p.m.) y Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot (8:15 p.m.).

El domingo Santa Fe visitará a Patriotas (2:00 p.m.), Envigado será local ante Bucaramanga (4:05 p.m.), Júnior recibe a Once Caldas (6:10 p.m.) y el líder Pasto viaja a la frontera para medirse con Cúcuta (8:15 p.m.).

La fecha la cierran Pereira y Jaguares el martes 18 de febrero a las 7:40 p.m.