Así se jugará la sexta fecha del fútbol colombiano

* Redacción Deportes

Santa Fe vs. América y Medellín vs. Nacional son los partidos más destacados de la sexta fecha de la liga colombiana.

Santa Fe vs. América y Medellín vs. Nacional son los partidos más destacados de la sexta fecha de la liga colombiana. Archivo

La tabla se mantiene pareja. Entre el primero y el octavo solo hay dos puntos de diferencia. Seguramente varios pasarán a ser líderes momentáneos de la liga colombiana. Pasto será el primero en tener esa opción, pues su duelo ante Envigado el día de hoy a las 6:05 abrirá la sexta fecha del fútbol local.

El segundo partido de la jornada será el de Independiente Santa Fe contra América de Cali a las 8: 10 en el estadio El Campín. Los cardenales vienen de ganar en condición de visitante a Patriotas; los escarlatas también llegan con una victoria ante Independiente Medellín. El duelo de goleadores entre Valdés y Rangel es uno de los atractivos de este clásico entre rojos.

El sábado se jugarán tres partidos: los recién ascendidos Boyacá Chicó y Deportivo Pereira jugarán a las 3:15 p.m. en el estadio La independencia de Tunja. Un duelo vital que no solamente suma en la clasificación del primer semestre, sino también en la tabla del descenso donde son rivales directos.

Los reflectores se encenderán a las 5.20 p.m. cuando se inicie el duelo entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. Será el clásico número 317 entre ambas escuadras entre liga y copa. Por liga, los Verdolagas han ganado 124 partidos, los Poderosos 84 y han empatado en 94 oportunidades.

Pese a que solo hay tres puntos de diferencia entre Medellín y Nacional, los Poderosos llegan en la posición número 12, mientras que los Verdolagas se encuentran en la segunda posición. Este será el primer clásico antioqueño del año. El próximo fin de semana volverán a enfrentarse en la fecha de clásicos del fútbol colombiano.

El cierre de la jornada del sábado estará a cargo de Tolima y Junior, dos equipos que ya se conocen por los partidos que han tenido que enfrentar en instancias finales desde hace algunos años. Los Piajos, que oficiarán como locales, no empezaron de la mejor forma el torneo, ya que se ubican en la posición número 14 con seis puntos, mientras que los dirigidos por Comesaña se encuentran octavos con ocho puntos. El partido entre Tolima y Junior será a las 7:30 p.m.

Equidad vs. Cúcuta; Bucaramanga vs. Águilas Doradas y Once Caldas vs. Patriotas serán los encuentros del día domingo. A las 3:15 p.m., a las 5: 20 p.m. y a las 7:30 p.m. se jugarán, respectivamente, los tres partidos. El cierre de la sexta fecha será el día lunes cuando Jaguares enfrente a Alianza Petrolera a las 8:05 p.m. en Montería.

Cali y Millonarios, que debían enfrentarse el domingo en Palmaseca, aplazaron su partido para el 18 de marzo por los compromisos que ambos equipos tenían en Copa Sudamericana. Los Embajadores, que enfrentaron a Always Ready en La Paz, Bolivia, lograron su pase a la segunda fase; los Azucareros viajarán Paraguay para disputar el partido de vuelta contra el River Plate de ese país el martes 25 de febrero.